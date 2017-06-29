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«كهربا» يوقع على عقود انضمامه لاتحاد جدة

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«كهربا» يوقع على عقود انضمامه لاتحاد جدة «كهربا» يوقع على عقود انضمامه لاتحاد جدة

التحرير

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قام محمود كهربا صانع ألعاب ، بتوقيع عقود انتقاله إلى اتحاد جدة لمدة موسم إضافى، فى منزله فى حضور والده وأحمد يحيى وكيل أعماله، بالإضافة إلى عبد الله شرف الدين مندوب اتحاد جدة بالقاهرة.

ونجح عبد الله شرف الدين في التفاوض مع رئيس الزمالك، على تمديد استعارة اللاعب لمدة موسم مقابل 2 مليون و300 ألف دولار.

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وكانت مفاوضات الزمالك مع اتحاد جدة استمرت لمدة أسبوع، حيث بدأت بعرض بقيمة مليون دولار زادت لمليون و300 ألف، لكن رئيس الزمالك رفض العرض قبل أن يعود ويوافق بعد أن وصل العرض إلى 2 مليون و300 ألف دولار.

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