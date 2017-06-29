مصدر قضائي: رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين الدستورية السبت المقبل

كتب -محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي، أن رؤساء الهيئات القضائية الجدد سيؤدون اليمين الدستورية صباح السبت المقبل، وذلك أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن الرؤساء الجدد، تم إعلانهم بالاستدعاء لمقر رئاسة الجمهورية، السبت المقبل، لتأدية اليمين الدستورية، ومن المقرر أن يتولى رؤساء الهيئات القضائية الثلاث مهام عملهم من 1 يوليو المقبل.

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين المستشار حسين عبد خليل رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشارة رشيدة محمد فتح الله رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مجدي طه أبو العلا، رئيسًا لمحكمة النقض.

وكانت الهيئات القضائية الثلاثة، (النيابة الإدارية، قضايا الدولة، محكمة النقض)، التزمت بنص تعديلات قانون السلطة القضائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، 27 أبريل الماضي، وأرسلت كل منها 3 أعضاء من بين أقدم 7 نواب لتعين أحدهم رئيسًا لها، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية، فيما صمم مجلس الدولة على مبدأ الأقدمية بين أعضائه، ورشح المستشار يحي الدكروري منفردًا.