أخبار عاجلة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة -
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) -
مصدر بـ «ديلي نيوز» عن التحفظ: العمل منتظم.. وسعدنا بضمنا لـ«أخبار اليوم» -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

بالفيديو والصور.. نشر قوات الأمن بمواقف السرفيس.. ومصدر: لمنع زيادة الأجرة بشكل عشوائي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

والصور.. نشر قوات الأمن بمواقف السرفيس.. ومصدر: لمنع زيادة الأجرة بشكل عشوائي

02:48 م الخميس 29 يونيو 2017

  • عرض 17 صورة

    b18e3ada56.jpg

  • عرض 17 صورة

    f4696632ea.jpg

  • عرض 17 صورة

    69e60ab173.jpg

  • عرض 17 صورة

    2fd1314408.jpg

  • عرض 17 صورة

    b25f8f356f.jpg

  • عرض 17 صورة

    5fdf87e79e.jpg

  • عرض 17 صورة

    5ac329b00e.jpg

  • عرض 17 صورة

    ce44fb3047.jpg

  • عرض 17 صورة

    f7fbb21f75.jpg

  • عرض 17 صورة

    46b82e4561.jpg

  • عرض 17 صورة

    dba761abf8.jpg

  • عرض 17 صورة

    c960d57dc0.jpg

  • عرض 17 صورة

    bad3f2a573.jpg

  • عرض 17 صورة

    4a2b72681b.jpg

  • عرض 17 صورة

    8653b9be0f.jpg

  • عرض 17 صورة

    c53ff97bff.jpg

  • عرض 17 صورة

    43b6b904f7.jpg

إعادة الألبوم

مديرية أمن القاهرة تعيد على المواطنين والسياح بـ

الألبوم التالى

مديرية أمن القاهرة تعيد على المواطنين والسياح بـ"كاب ورقي" (صور)

كتب ـ علاء عمران:

أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية ‏‫كثفت من تواجد قواتها بمواقف سيارات الأجرة والسيرفيس والنقل الجماعي لمراقبة سير العمل بها.

وأضاف المصدر، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية، دفعت بقوات من مديريات الأمن و قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمرور، لرصد الحالة المرورية وحركة السيارات ومتابعة رد فعل السائقين على زيادة الوقود، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة صدرت إلى إدارات المرور بمراقبة مواقف سيارات الأجرة، لمنع استغلال الركاب وعدم زيادة الأجرة بشكل عشوائي.

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مرور القاهرة: إقرار التعريفة الجديدة للسائقين وتطبيق الزيادات من الغد

    مرور القاهرة: إقرار التعريفة الجديدة للسائقين وتطبيق الزيادات من الغد

    أخبار
  • مرور القاهرة: إحالة أي سائق مخالف للنيابة العامة فوراً

    مرور القاهرة: إحالة أي سائق مخالف للنيابة العامة فوراً

    أخبار

  • "زيادة أسعار الوقود".. استنفار أمني لمواجهة حالات الجشع وعناصر سرية

    أخبار
  • المرور: لم تصلنا زيادة في أسعار أجرة السيارات..وتشديدات أمنية بمحطات الوقود

    المرور: لم تصلنا زيادة في أسعار أجرة السيارات..وتشديدات أمنية بمحطات

    أخبار

إعلان

c723952e85.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون