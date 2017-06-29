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رونالدو: إمكانيات «فيراتي» تتناسب مع برشلونة

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رونالدو: إمكانيات «فيراتي» تتناسب مع برشلونة رونالدو: إمكانيات «فيراتي» تتناسب مع برشلونة

التحرير

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وجه الأسطورة البرازيلية، رونالدو لويس لاعب نادي ريال مدريد السابق، نصيحة إلى الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإنضمام إلى برشلونة الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الجارية. 

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» :"بالنسبة لإمكانيات فيراتي فهو مناسب تمامًا لطريقة لعب برشلونة، ويستحق أن يرتدي قميص البلوجرانا، واللعب لأحد أفضل الفرق الأوروبية".

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وكانت انتشرت في الفترة الماضية عن اقتراب ضم فيراتي إلى النادي الإسباني، خلال الميركاتو الحالي في صفقة قد تصل إلى 100 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب سنوي يصل غلى 10 مليون يورو. 

يذكر ان فيراتي انضم إلى النادي الفرنسي  في 2012، قادمًا من بيسكارا الإيطالي، مقابل 12 مليون يورو.

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التحرير

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