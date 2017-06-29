الاتحاد الآسيوي يدعم قطر في استضافتها لـ«مونديال 2022»

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أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانًا يدعم خلاله قطر في استضافتها التاريخية لأول كأس عالم في منطقتي الشرق الأوسط والعالم العربي، وذلك حسبما أفاد خلال موقعه الرسمي.

وقال البيان: " تابع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النتائج التي قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعلانها مؤخراً حول عملية الترشيح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2018 و2022، وفي هذا المجال فإن الاتحاد الآسيوي يتطلع الآن لمواصلة العمل على الاستعدادات من أجل تنظيم كأس العالم 2022 والتي ستكون محطة لعرض كرة القدم في قطر وفي قارة آسيا ككل".

واختتم: "وسوف يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعم قطر في هذا المجال، حيث ستشكل كأس العالم 2022 محطة تاريخية من خلال تنظيم البطولة للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي".

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الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بقيادة السويسري جوزيف بلاتر، أنذاك وافق على منح قطر شرف تنظيم كأس العالم، وذلك خلال الحفل الذي احتضنه مقر الفيفا في مدينة زوريخ السويسرية، بعد أن جرى التصويت بين 22 عضوًا في اللجنة التنفيذية للفيفا، وأسفرت الجولة الأولى من التصويت عن إقصاء الملف الأسترالي، وتبعه الملف الكوري الجنوبي في الجولة الثانية من التصويت، ثم الملف الياباني من الجولة الثالثة للتصويت ليشتعل الصراع بين قطر والولايات المتحدة على حق الاستضافة بوصولهما للجولة الرابعة والأخيرة.

يشار إلى أن قطر تواجه تهديدًا جديدًا بحرمانها من تنظيم بطولة كأس العالم 2022، على خلفية تورط النظام القطري في دعم الإرهاب بالمنطقة العربية، وذلك بعد إصدار دول البحرين، السعودية، مصر، الإمارات، اليمن، ليبيا،جزر المالديف وموريشيوس قرارًا جماعيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لدعمها جماعات إرهابية وتدخلها في شئون البلاد الأخرى واستضافتها لإرهابيين على أراضيها. (طالع التفاصيل)