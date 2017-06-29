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أفراح في أسوان لتعيين "ابن النوبة" رئيسًا لهيئة قضايا الدولة

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مصراوي Masrawy

أفراح في أسوان لتعيين "ابن النوبة" رئيسًا لهيئة قضايا الدولة

06:26 م الخميس 29 يونيو 2017

المستشار حسين عبده

أسوان - إيهاب عمران:

حالة من الفرح تسود الشارع الأسواني، وخاصة قرى النوبة، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح اليوم بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، ومن بينهم المستشار حسين عبده خليل رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

الجدير بالذكر، أن المستشار حسين عبده خليل، من مواليد النوبة بمحافظة أسوان، وكان يشغل منصب رئيس هيئة قضايا الدولة لقطاع جنوب الصعيد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر، اليوم الخميس، القرار رقم 292 لسنة 2017 بتعيين المستشار حسين عبده خليل حمزة، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

كما أصدر الرئيس، القرار رقم 291 لسنة 2017، بتعيين المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، والقرار رقم 290 لسنة 2017، بتعيين القاضي مجدي محمود طه أبو العلا، رئيسًا لمحكمة النقض.

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