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بالصور.. إصابة ضابط وأميني شرطة في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إصابة ضابط وأميني شرطة في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

06:19 م الخميس 29 يونيو 2017

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سوهاج – عمار عبد الواحد:

أصيب ضابط برتبة ملازم أول وأميني شرطة بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة شرطة تابعة لإدارة تأمين الطرق على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة.

وتبين أنه أثناء قيادة أمين الشرطة "علي رجب جمعة"، 39 عامًا من قوة مركز شرطة طما، السيارة رقم 3923/ ب 11"، تأمين الطريق الصحراوي الغربي، القطاع الرابع، برئاسة الملازم أول المعتز بالله ممدوح هاشم 24 عامًا، ضابط وحدة مباحث مركز طما، أقدمية رقم 207 / 2015، على الطريق، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن ذلك إصابة كل من الضابط المذكور، وأمين شرطة سري نور رمضان محمد، وأمين شرطة سري صبحي محمد المنشاوي، المنتدبين من قطاع مصلحة السجون، "ضمن قوة التأمين"، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

من جانبه، تفقد اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، حالة المصابين بعد نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج للاطمئنان على حالتهم الصحية، وأشرف مدير الأمن على إجراءات إسعاف المصابين، ووجه بسرعة نقلهم لمستشفى الشرطة بأسيوط .

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