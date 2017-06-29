مصدر يكشف سبب عدم اختيار السيسي رئيسًا لمجلس الدولة

كتب ـ محمود الشوربجي ومحمود سعيد:

كشف مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن الرئيس السيسي لم يعين رئيسا لمجلس الدولة حتى الآن، لأن الرئيس الحالي للمجلس سيتقاعد في 18 يوليو المقبل.

ووقع اختيار السيسي على المستشار مجدي أبو العلا، رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى (محكمة النقض)، والمستشار حسين عبده خليل رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار رئشيدة فتح الله، رئيسًا للنيابة الإدارية.

وأضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن الرئيس السيسي حسم رئاسة باقي الهيئات القضائية باعتبار أن الرؤساء الحاليين ستنتهي مدة رئاستهم اعتبارًا من أول يوليو.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اختيار رؤساء الهيئات القضائية وفقا لتعديلات القانون رقم 13 لسنة 2017

ومن المقرر أن يتولى رؤساء الهيئات القضائية الثلاثة مهام عملهم من 1 يوليو المقبل، عقب حلف اليمين أمام الرئيس السبت المقبل.

وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، رشحت المستشار يحيي الدكروري، رئيس مجلس الدولة، وأقدم أعضاء المجلس الخاص –أعلى سلطة إدارية في المجلس- كرئيسا له خلفا للمستشار محمد مسعود.

ويُلزم قانون السلطة القضائية، الهيئات القضائية بترشيح 3 من بين أقدم 7 نواب للرئيس المنتهية ولايته لرئيس الجمهورية ليختار من بينهم، وذلك قبل 60 يوماً من خلو المناصب الرئاسية لها.