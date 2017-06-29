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حسب الله: الحكومة تتحدث عن الانحياز لمحدود الدخل وتعرضه لموجة غلاء جديدة

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حسب الله: الحكومة تتحدث عن الانحياز لمحدود الدخل وتعرضه لموجة غلاء جديدة حسب الله: الحكومة تتحدث عن الانحياز لمحدود الدخل وتعرضه لموجة غلاء جديدة

التحرير

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قال صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، ردًا على تصريحات وزير البترول طارق الملا، بأن ما تم من إجراءات برفع الوقود، اليوم الخميس، جزء من برنامج المُقدم إلى البرلمان؛ إن «الوزير يُلبس الحق بالباطل»، مؤكدًا أنه لم يتم عرض نسب هذه الزيادات على المجلس.

أضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «أون لايف»: «كلام وزير البترول مرسلًا، بالفعل هناك برنامج للإصلاح الاقتصادي عُرض من قِبل الحكومة على مجلس النواب، ووافقنا عليه، ولكن هذا البرنامج لم يتضمن تحميل محدودي الدخل التزامات إضافية وتعريضه لموجة غلاء جديدة».

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تابع: «الحكومة تحدثنا عن انحياز لمحدود الدخل، في حين أنها ترفع سعر أسطوانة البوتجاز من 15 إلى 30 جنيهًا دفعة واحدة بنسبة 100%، هذا غير معقول».

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التحرير

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