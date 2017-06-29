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أهالي جزيرة سعود بالشرقية يشيعون جثمان «غريق قطر»

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أهالي جزيرة سعود بالشرقية يشيعون جثمان «غريق قطر» أهالي جزيرة سعود بالشرقية يشيعون جثمان «غريق قطر»

التحرير

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كتبت:- ريهام الوجيه

شيع المئات من أهالي قرية جزيرة سعود، التابعة لمركز الحسينية، محافظة الشرقية، جثمان أحمد باز إبراهيم مبروك، الذي لقى حتفه غرقا بدولة قطر، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، بعد الانتهاء من إجراءات استلام جثمانه.

وأحمد باز، يبلغ من العمر 24 عامًا، مقيم بقرية جزيرة سعود، ويعمل بإحدى المزارع على شاطئ سيلين في الساحل الشرقي، جنوب مدينة مسيعيد، دولة قطر.

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وتم انتشال جثته بمعرفة قوات الإنقاذ القطرية بعد مصرعه غرقا، في أثناء التنزه برفقه أصدقائه، خلال احتفالات عيد الفطر.

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التحرير

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