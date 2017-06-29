محافظ الإسكندرية: رفع حالة الاستعداد القصوى بمواقف السيارات

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أمر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بعقد غرفة عمليات طارئة بديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، لتنسيق ضبط حركة مواقف السيارات، وضبط موقف تعديل أسعار المحروقات ومراقبة محطات الوقود واسعار تعريفة الركوب، للتأكد من التزام الجميع بالأسعار المحددة والتعامل الفوري مع اي مشاكل طارئة.

وتنعقد الغرفة بحضور اللواء أحمد متولي، السكرتير العام للمحافظة، اللواء هشام شادي، السكرتير العام المساعد، وكافة الجهات المعنية من المرور والمواقف والتموين وإدارة الأزمات.

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وقال سلطان إنه لم يرد لغرفة العمليات حتى الآن أي مشكلات، مؤكدا على رفع حالة الاستعداد القصوى بالمواقف على مستوى المحافظة، ومتابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة العمليات المنعقدة بشكل دائم، وغرف العمليات الفرعية بالأحياء، لمنع التلاعب فى الأسعار من قبل السائقين والتجار.

وشدد على جميع الجهات المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين ومباحث التموين، بالانتشار وتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، بنطاق المحافظة، مع الالتزام بالتعريفة المقررة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تعديلات تعريفة الركوب الجديدة خلال ساعات، وذلك بما يتناسب مع الأسعار الجديدة لعدم استغلال المواطنين.