أخبار عاجلة

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محافظ الإسكندرية: رفع حالة الاستعداد القصوى بمواقف السيارات

Google+ Print
محافظ الإسكندرية: رفع حالة الاستعداد القصوى بمواقف السيارات محافظ الإسكندرية: رفع حالة الاستعداد القصوى بمواقف السيارات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أمر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بعقد غرفة عمليات طارئة بديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، لتنسيق ضبط حركة مواقف السيارات، وضبط موقف تعديل المحروقات ومراقبة محطات الوقود واسعار تعريفة الركوب، للتأكد من التزام الجميع بالأسعار المحددة والتعامل الفوري مع اي مشاكل طارئة.

وتنعقد الغرفة بحضور اللواء أحمد متولي، السكرتير العام للمحافظة، اللواء هشام شادي، السكرتير العام المساعد، وكافة الجهات المعنية من المرور والمواقف والتموين وإدارة الأزمات.

شاهد أيضا

وقال سلطان إنه لم يرد لغرفة العمليات حتى الآن أي مشكلات، مؤكدا على رفع حالة الاستعداد القصوى بالمواقف على مستوى المحافظة، ومتابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة العمليات المنعقدة بشكل دائم، وغرف العمليات الفرعية بالأحياء، لمنع التلاعب فى الأسعار من قبل السائقين والتجار.

وشدد على جميع الجهات المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين ومباحث ، بالانتشار وتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، بنطاق المحافظة، مع الالتزام بالتعريفة المقررة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تعديلات تعريفة الركوب الجديدة خلال ساعات، وذلك بما يتناسب مع الأسعار الجديدة لعدم استغلال المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية