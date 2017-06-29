رئيس الوزراء: لا تغيير في سعر رغيف الخبز

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​قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه لا تغيير فى سعر رغيف الخبز وكافة المنتجات التى تدخل فى إنتاجه لا تغيير فى تكلفتها، موضحا أن الإجراءات التى تم اتخاذها سوف تساعد على التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى وفرصة لتطوير كل شبكات الطرق واستثمارات قطاع البترول.

وأضاف فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أنه خاطب المحافظين مرتين اليوم وتابع مع حوالى 15 محافظا لسير الأوضاع بالمحافظات بعد قرار رفع أسعار الوقود.

وأشار إلى أنه كان لابد من الإجراءات رغم توقعات الإنتاج الكبير المحلى، قائلا: "لأننا نستورد جزء كبير من احتياجاتنا من الخارج و30% من الإنتاج من الحقول يتطلب عملة أجنبية"، لافتا إلى أنه فى حالة عدم تحريك سعر الصرف الذى اتخذ مسبقا كان سيصبح لدينا مشكلة فى توفير الدولار ولن نكن لنتمكن من توفير احتياجاتنا من البترول ولا حققنا الاحتياطى النقدى الذى وصلنا له الآن.

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وأوضح أنه تم إجراء تقارير استطلاعية حول أثر القرارات ولا يوجد مواطن سيكون سعيد بارتفاع أسعار، موضحا أن المستقبل هو الذى يقتضى ما نتخذه الآن من إجراءات ومصر مرت بظروف أصعب من ذلك.

ولفت إلى أن هناك توجيهات لوزير النقل لمتابعة أسعار نقل وتكاليف فيما يتعلق بسيارات نقل البضائع.