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صور| 10% زيادة في تعريفة الركوب بالقليوبية

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قرر اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، تعديل تعريفة الركوب للخطوط الداخلية والطوالي بنسبة 10%، لتتناسب مع زيادة الوقود التي أقرتها .

وشدد عشماوي على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات، ومتابعة التزام السائقين بالزيادة التي أقرتها المحافظة، منعا للاستغلال أو المغالاة في الأجرة وللتخفيف عن كاهل المواطنين.

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