صور| 10% زيادة في تعريفة الركوب بالقليوبية

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قرر اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، تعديل تعريفة الركوب للخطوط الداخلية والطوالي بنسبة 10%، لتتناسب مع زيادة أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة.

وشدد عشماوي على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات، ومتابعة التزام السائقين بالزيادة التي أقرتها المحافظة، منعا للاستغلال أو المغالاة في الأجرة وللتخفيف عن كاهل المواطنين.

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