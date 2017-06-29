أين قيادات الإخوان بعد مرور 4 سنوات على ثورة يونيو؟

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الإنتربول يطارد قيادات الإخوان بقطر وتركيا والمرشد مهدد بالإعدام

لم تتعلم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الدرس من ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام مبارك، حيث استهانوا بالدعوات لتظاهرات لإسقاط النظام في 30 يونيو، وظنوا أنها ستكون يوما عابرا، وخرجوا هنا وهناك بتصريحات للتقليل من أهمية الدعوات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وتشدقوا بشرعيته، وتوعدوا بسحق المتظاهرين، وبينما يحتفل المصريون بذكرى ثورة 30 يونيو الرابعة، تقبع قيادات الجماعة في السجون، وبعضهم هارب ومطارد من الإنتربول.

المرشد العام يواجه الإعدام

محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، يقبع الآن داخل سجن طرة، ويواجه حكمًا بالإعدام، وحصيلة أحكام أخرى مجموعها السجن 114 سنة، ويأتى من بعده خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والذى كان خيار الإخوان الأول للترشح للرئاسة، قبل أن يتم استبعاده لسوابق الأحكام الصادرة ضده، وهو أيضًا محبوس فى الوقت الحالى، أما الرئيس المعزول محمد مرسي، فيواجه أحكاما بالسجن المؤبد.

غزلان والكتاتني خلف القضبان

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وتضم قائمة قادة الإخوان المحبوسين، محمود غزلان، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والمحبوس بسجن العقرب، على خلفية قضية غرفة علميات رابعة، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور محمد سعد الكتاتني، وتضم القائمة المحامى عصام سلطان، ومحمد البلتاجي، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة وعضو البرلمان المنحل، وكذلك صفوت حجازى عضو تحالف دعم الشرعية، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مكتب الإرشاد ومسئول المكتب السياسي لجماعة الإخوان، وكذلك محمود غزلان، المتحدث باسم الجماعة، وعبد الرحمن البر مفتي الإخوان، وتتضمن قائمة قيادات الجماعة المحبوسين، سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والذى كان رئيسا لأول مجلس شعب في مصر بعد ثورة يناير 2011.

وفي 17 سبتمبر لعام 2013 التحق بقائمة الإخوان المقبوض عليهم، جهاد عصام أحمد الحداد، المتحدث الرسمى لتنظيم الإخوان المسلمين، نجل عصام الحداد مستشار مرسي للشؤون الخارجية، وذلك أثناء وجوده بشقة فى مدينة نصر، وبرفقته كل من محمد أحمد محمد إبراهيم، ووالد زوجته محمود أحمد أبو زيد عضوي مكتب الإرشاد بتنظيم الإخوان المسلمين، وكذلك تم ضبط أحمد محمد محمود دياب عضو مجلس شعب عن محافظة القليوبية.

الإنتربول يطارد 19 قياديًّا بقطر

وبعيدا عن الموجودين في السجون، هناك قائمة تضم 19 عضوا بجماعة الإخوان، هربوا بعد ثورة 30 يونيو إلى قطر، بينهم طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وأحمد منصور، مذيع مصرى يعمل فى قناة الجزيرة القطرية، ويوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين سابقاً، وعبد الرحمن البر، مفتى جماعة الإخوان وعضو مكتب إرشاد الجماعة، وصادر ضده حكم بالإعدام فى يوليو 2014 لإدانته بقضية قطع طريق قليوب الزراعي.

كما تضم قائمة الهاربين إلى قطر عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية، ومحمد عبد المقصود، داعية ونائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأيمن عبد الغنى أمين شباب حزب الحرية والعدالة وزوج ابنة خيرت الشاطر، ومحمد الصغير عضو مجلس الشورى السابق عن حزب البناء والتنمية، وطاهر عبد المحسن أحمد سليمان، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل، ومحمد أحمد يوسف محمد، عضو مجلس الشورى المنحل بحزب الحرية والعدالة، وعبد الرحمن عز، ناشط سياسى إخوانى، وأسماء محمد الخطيب، مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان «أردنى الجنسية» مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وأحمد المغير، أحد شباب جماعة الإخوان الإرهابية، ويحيى حامد وزير الاستثمار المصرى السابق فى حكومة قنديل، ومحمد الجوادى القيادى بتحالف دعم الإخوان، ووائل قنديل كاتب صحفى، ومحمد القدوسى كاتب ومحلل سياسى على الجزيرة".