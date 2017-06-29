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جريمة خيانة زوجية تهز طنطا .. وضعت لزوجها مخدر واستقبلت "رجلين"ولكن القدر كان لها بالمرصاد!

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جريمة خيانة زوجية تهز طنطا .. وضعت لزوجها مخدر واستقبلت "رجلين"ولكن القدر كان لها بالمرصاد! جريمة خيانة زوجية تهز طنطا .. وضعت لزوجها مخدر واستقبلت "رجلين"ولكن القدر كان لها بالمرصاد!

قرر المستشار محمد العشماوي رئيس نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم ، حبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحبس زوجها المتهم بقتل عشيقها الآخر فى قضية خيانة زوجية، بعد ان اكتشف زوجها خيانتها له أثناء تواجده داخل منزل الزوجية.
 
وتمكّن الزوج من قتل عشيقها الأول الذي وجدها بين أحضانه، ثم تفاجأ بآخر كان مختبئا وفرّ هاربا قبل أن يلقى مصير العشيق الأول وتمكنت الشرطة من ضبطه فى أقل من 24 ساعة.
 
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة قحافة بدائرة القسم.
 
وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية وقيادة العميد مسعد أبوسكين رئيس مباحث المديرية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة وتم العثور على جثة مواطن يدعي "خ .أ" 39 سنة غارقا فى دمائه داخل شقة المواطن "ع .ك " 45 سنة "متهم".
 
وكشفت التحريات الأمنية عن وجود علاقة آثمة بين المجني عليه و زوجة المتهم وتدعى "د.ح" 38 سنة ربة منزل، واتفق الأول مع زميله على الذهاب إلى شقة منزل الزوجية وإقامة علاقة غير شرعية مع الزوجة، التي وضعت مخدرا لزوجها دفعه للمبيت داخل غرفة بديلة داخل المنزل، قبل أن يفيق ويتمكن من قتل أحدهما.
 
وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم الثاني والزوجة.
 
وبمواجهتهما اعترفا بصحة الوقائع وثبات تحريات المباحث وتم عرضهما على النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.
 
المصدر : الشروق

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