6 فنانين رفضوا الاعتراف بثورة 30 يونيو.. أحدهم: «مسحت 25 يناير بأستيكة»

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عادة ما يتخذ كثير من الفنانين موقفًا واضحًا تجاه ما تمر به البلاد من أحداث سياسية، حتى وإن كان هذا الموقف عكس الاتجاه السائد وضد مصالح الكثيرين، وهو ما حدث بالفعل إثر عزل الرئيس المخلوع محمد مرسي عن الحكم بعد قيام ثورة 30 يونيو عام 2013، إذ رفض بعض الفنانين المشاركة في تلك الثورة أو تأييدها، كما أن بعضهم رفض الاعتراف بها كثورة بالمعنى الكامل، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من هؤلاء..

1- هشام عبد الله

شارك الفنان هشام عبد الله في ثورة 25 يناير ضد الرئيس السابق حسني مبارك، وقال عنها: "ثورة وحوش الفيسبوك للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، ووجه خطابًا للشباب بكى فيه عبر قناة "الجزيرة"، وقال: "فوقوا بقى مش عايزين نرجع نظام حسني مبارك تاني"، وأضاف: "والله العظيم الدماء اللي شفناها في الشارع تخلينا نطلع نحرر الأقصى من إسرائيل"، كما قال إن هناك مؤامرة على الشعب المصري والمتظاهرين يقوم بها موزعون "وجبات كنتاكي".

وكان هشام عبد الله كذلك من المعارضين للرئيس المخلوع محمد مرسى وشارك في مظاهرات 30 يونيو، وقال إن "الإخوان المسلمين يستهترون بالشعب وإنهم احتلال لمصر"، وأضاف: "مرسى بيقول جلدى تخين، وأنا باقوله اسأل عن الشعب المصري يا مرسي، الشعب كبير أوي عليك وعلى جماعتك"، وتابع عن مرسي: "رئيس سوبر ماركت، رئيس شركة صغننة، ومصر كبيرة عليه هو وجماعته".

ورغم أنه شارك في مظاهرات 30 يونيو؛ فإنه هاجم المجلس العسكرى والرئيس عبد الفتاح السيسي رغم تأييده له في البداية، وسافر إلى تركيا وعمل هناك مقدمًا لبرنامج "ابن البلد" عبر قناة "وطن"، وهاجم من خلاله النظام والجيش، وفي العام الماضي اتهم هشام عبد الله بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل برنامجه فى نشر أخبار تهدف إلى زعزعة الاستقرار، كما دأب على سب النظام المصرى فى عدة مناسبات، ولذلك قضت المحكمة بحبسه.

2- محمد شومان

أثار الفنان الكوميدي محمد شومان جدلًا كبيرًا في عام 2012 عندما دعم الرئيس المخلوع محمد مرسى عند ترشحه للرئاسة، وشارك كذلك في اعتصام رابعة العدوية، واعتلى المنصة وقتها قائلًا: "جئت أواسى الجرحى وأحتسب القتلى شهداء عند الله عز وجل، وما جئت إلا لتطبيق الشريعة الإسلامية، وأن الحرية التي نطالب بها هي خروج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وتحكيم شرع الله".

وفي بداية عام 2016 الماضي ظهر "شومان" مع الإعلامي "معتز مطر" على قناة "الشرق" التابعة لجماعة الإخوان في تركيا، ودافع عن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ثم قدّم بعدها برنامجه الخاص "شومان شو" عبر قناة "الشرق"، وانتقد من خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرّض على الجيش والشرطة، وهو ما دفع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي إلى فصله وشطبه من عضوية النقابة بسبب موقفه السياسي وانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.

3- هشام عبد الحميد

في بداية عام 2016، أعلن الفنان هشام عبد الحميد تأييده لجماعة الإخوان المسلمين بعد سفره إلى تركيا وتقديمه برنامجا سياسيا ساخرا عبر قناة "الشرق" التي تناهض النظام والجيش المصري، واتهم بالإرهاب والسير على خطى الجماعة المحظورة.

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ونفى عبد الحميد ذلك قائلا في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلًا: "إما أني أقول اللي بتقوله حضرتك، إما أن أكون إرهابيا، وإما أكون فنانا إرهابيا؟ يعني إذا حد اختلف مع الموجود دلوقتي يبقى إرهابي؟، طول تاريخي وحياتي معروف إني راجل ليبرالي، كون أن لي وجهة نظر ولي رأي وفي قناة ليبرالية.. قناة تحمل توجهات مختلفة وتحترم كل التوجهات".

وقال عبد الحميد في تصريحات أخرى: "لا أستطيع الحكم ما إذا كانت الإخوان جماعة إرهابية أم لا؟ لأن قبل 25 سنة كان يقال على نيلسون منديلا إرهابي والآن يقال عنه إنه أعظم مناضل"، وبعد موقفه هذا قررت أسرة مسلسل "شهادة ميلاد"، والذي كان من المفترض اشتراكه به، الاستغناء عنه واستبدلت به الفنان زكي فطين عبد الوهاب.

4- حمزة نمرة

الفنان حمزة نمرة واحد من أبرز المعارضين لثورة 30 يونيو، حيث قال عنها عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" وقتها: "حد لسه عنده شك أن ثورة 25 يناير بتتمسح بأستيكة 30 يونيو؟، طب حد عارف كده ولسه مكسوف أو محرج أو خايف يقول؟، مفيش داعي تضحك ع نفسك أكتر من كده".



5- أحمد عيد

رفض الفنان أحمد عيد منذ اللحظة الأولى المشاركة في ثورة 30 يونيو، وقال عن سبب ذلك في تصريحات صحفية سابقة: "أرى أن الخروج من الأزمة الحالية في مصر هو الحوار البناء وعدم تهميش أحد من أبناء الوطن، لذلك لن أشارك في تظاهرات 30 يونيو فهذه وجهة نظري ويجب احترامها".

6- وجدي العربي

عرف الفنان وجدي العربي بتأييده لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والرئيس المخلوع محمد مرسي، لذلك رفض الإطاحة به، كما زعم أن جهة عسكرية قدمت له عرضًا ليدعم الثورة ولكنه رفض.