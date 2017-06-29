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السيسي يصدر قرارًا بتعيين "المستشار رشيدة فتح الله" رئيسًا للنيابة الإدارية

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مصراوي Masrawy

يصدر قرارًا بتعيين "المستشار رشيدة فتح الله" رئيسًا للنيابة الإدارية

04:53 م الخميس 29 يونيو 2017

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب ـ محمود الشوربجي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اختيار رؤساء الهيئات القضائية وفقا لتعديلات القانون رقم 13 لسنة 2017.

ووقع اختيار "السيسي" على المستشار رشيدة فتح الله، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وتقدم المستشار على رزق رئيس الهيئة السابق، بالتهنئة للمستشارة رشيدة على اختيارها رئيسا للهيئة خلفا له، متمنيًا لها التوفيق في مهمتها الجديدة.

ومن المقرر أن يتولى رؤساء الهيئات القضائية الثلاثة مهام عملهم من 1 يوليو المقبل، عقب حلف اليمين أمام الرئيس السبت المقبل.

كانت الهيئات القضائية الثلاثة، (النيابة الإدارية، قضايا الدولة، محكمة النقض)، التزمت بنص تعديلات قانون السلطة القضائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، 27 أبريل الماضي، وأرسل كل منها 3 أعضاء من بين أقدم 7 نواب لتعين أحدهم رئيسًا لها، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية، فيما صمم مجلس الدولة على مبدأ الأقدمية بين أعضائه، ورشح المستشار يحي الدكروري منفردًا.

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