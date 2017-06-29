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"التنسيق" يُعلن قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات

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مصراوي Masrawy

"التنسيق" يُعلن قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات

05:56 م الخميس 29 يونيو 2017

كتبت- داليا شبل:

أعلن موقع التنسيق الإلكتروني، الخميس، قواعد قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية نظام "3سنوات".

وأوضح الموقع، أنه يتم قبول حملة دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض التابعة للجامعات المصرية وفقًا لمجموعة من المحددات، وهي: "الإعدادت التي يقررها المجلس الأعلى للجامعات، الأسبقية للمجموع الأعلى، وأن يتم الترشيح الترشيح إقليمياً".

وعلى صعيد آخر، أعلن موقع التنسيق شروط القبول بالمعاهد الفنية للتمريض، وهي:"أن يكون الطالب حديث التخرج، الحصول على 75% على الأقل من المجموع الكلي للدرجات، وأن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن تقبل المعاهد من الطلبة والطالبات، وأن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي الذي يعقد بالمعهد بعد الترشيح، فضلًا عن أن يتم توزيع الطلاب على المعاهد الفنية للتمريض إقليمياً".

وأعلن الموقع الإلكتروني، عددًا من المحافظات التي تتمركز بها المعاهد الفنية، ومنها جامعات:" القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والإسكندرية، ومرسى مطروح، ودمنهور، وطنطا، وكفر الشيخ، والمنصورة، والزقازيق، وبنها، والمنوفية، وبور سعيد، والإسماعيلية، وقناة السويس، وأسوان، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وجنوب الوادي، وأسيوط".

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