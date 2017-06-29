تعرف على أهم إرشادات "اختبارات القدرات" بكلية التربية الرياضية

كتبت- داليا شِبل:

قال الدكتور عبد الباسط صديق، الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، إن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية، يبلغ 200 طالب يومياً، مشيرًأ إلى أنه من المقرر أن تستمر الاختيارات لمدة 12 يومًا.

وأشار صديق، في تصريحات لمصراوي، الخميس، إلى أن كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية تطلب 400 طالب سنوياً، بينما يرسل مكتب التنسيق نحو 600 طالبًا، أي ما يزيد بـ 200 طالبًا عن العدد المطلوب، وهو ما يمثل ضغطًا على القدرة الاستيعابية للجامعة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء اختبارات القدرات بمختلف الكليات التي تعمل بهذا النظام، السبت المقبل.

وفي هذا الصدد ينشر "مصراوي"، أهم الإرشادات للتقدم باختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية، فعلى الطلاب المتقدمين إلى اختبارات القدرات في كليات التربية الرياضية الالتزام بما يلي:

- إحضار الزي الرياضي كاملًا: "وهو شورت قصير، تيشيرت رياضي نصف كم، حذاء رياضي، شراب قصير، مايوه سباحة، وضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، وعلى المتقدم التواجد بالمكان قبلها بـ 10 دقايق على الأقل".

وتضمنت الإرشادات:"التأكد من وجود الأوراق المطلوبة، وهي 6 صور شخصية حديثة (4×6)، بالإضافة لوجود قلم مع المتقدم لكتابة البيانات المطلوبة منه، وأن يُراعي المتقدم الالتزام بالمجموعة التي معه في التحرك والتنقل من مكان لآخر في الكلية، حتى يتمكن من الوصول إلى أماكن الاختبارات في الميعاد المحدد لبدء الاختبارات، وضرورة الالتزام بتعليمات صالات الألعاب وعدم الخروج عن الضوابط التي تضعها الكلية لأداء الاختبارات، ولا ينبغي على الطالب أداء نفس الاختبار لمرتين".

ونصح الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بالتحلي بالهدوء والتحدث بأسلوبٍ لائق، لافتًا إلى أن معظم كليات التربية الرياضية منضبطة بشكلٍ كبير ولديها إجراءات صارمة، تشبه الكليات العسكرية.