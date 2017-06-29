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ماكرون يدعو إلى تفادي "قطيعة" مع الولايات المتحدة

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مصراوي Masrawy

ماكرون يدعو إلى تفادي "قطيعة" مع الولايات المتحدة

06:01 م الخميس 29 يونيو 2017

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

هامبورج – (أ ف ب)

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس الى تفادي "قطيعة" مع الولايات المتحدة وعدم "عزل" واشنطن، من دون ان يخفي خلافاته مع الادارة الاميركية.

وقال ماكرون بعد لقاء مع عدة قادة اوروبيين للتحضير لقمة مجموعة العشرين في 7 و8 يوليو في هامبورج "العلاقة مع الولايات المتحدة قديمة وعميقة في مجالات عدة، وهي تواجه اليوم خلافات حول مسائل عدة".

واضاف "من المهم الا نتنازل عن شيء عندما ندافع عن موقف حق، كما هو الحال بشأن المناخ، لكن علينا عدم قطع محادثات مهمة وضرورية للحفاظ على التوازن في العالم" وذلك بعد ان انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ، وقيام بالدفاع عن المواقف الحمائية في مجال التجارة.

واضاف ماكرون عن مشكلة المناخ "من غير المجدي عزل دولة" في اشارة الى الولايات المتحدة.

واضاف "نحن نتقاسم العديد من الامور مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب، ونتشارك معها في مسارح العمليات العسكرية في بلدان عدة ان في افريقيا او الشرق الاوسط، ونحن بحاجة اليها على الصعيد العسكري وفي مجال التعاون الامني".

وفي هذا الاطار رحب ماكرون بقبول ترامب دعوته حضور العرض العسكري في 14 يوليو على جادة الشانزليزيه.

وقال ان هذه الدعوة "تندرج في اطار هذه الفلسفة" مع "علاقات تاريخية" بحسب الرئيس الفرنسي.

واضاف "انها طريقة ايضا لاعادة ترسيخ العلاقة في عمقها التاريخي".

والعلاقة بين دونالد ترامب وايمانويل ماكرون لم تكن سهلة حتى الان.

هذا المحتوى من

AFP

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