"أنصار الحوثي" تزعم قتل 6 جنود سعوديين بصاروخ موجه

صنعاء - (د ب أ):

قالت جماعة أنصار الله الحوثية، المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى ، الخميس، إن مسلحيها والقوات الموالية لهم قتلوا 6 من الجنود السعوديين جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة "سبأ" للأنباء الخاضعة لسلطة الحوثيين عن مصدر عسكري قوله في تصريح مقتضب إن 6 جنود سعوديين قتلوا إثر استهداف الجيش واللجان الشعبية ( تابعون وموالون للحوثيين) تجمع لهم بصاروخ موجه خلف موقع الشبكة في منطقة نجران".

ولم يذكر المصدر مزيدًا من التفاصيل حول العملية أو تاريخ وقوعها، كما لم يتسن التأكد مما أفادت به الوكالة الحوثية، ولم يصدر أيضا أي تعليق من الجانب السعودي حول ذلك.

ويعلن الحوثيون وحلفاؤهم مرارًا مقتل جنود سعوديين في قصف مدفعي أو صاروخي في مواقع جنوبي المملكة.

وتقود السعودية تحالفًا عسكريًا عربيًا ضد الحوثيين وحلفائهم منذ نهاية مارس من العام 2015، كدعم للقوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.

وتشهد اليمن منذ أكثر من عامين حربًا عنيفة بين القوات الموالية لهادي، ومسلحي الحوثي وقوات صالح، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، فضلاً عن تسببها بظروف إنسانية ومعيشية وصحية سيئة.