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"مصراوي" ينشر التعريفة الجديدة للمواصلات وأسطوانات البوتاجاز بالإسماعيلية

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"مصراوي" ينشر التعريفة الجديدة للمواصلات وأسطوانات البوتاجاز بالإسماعيلية "مصراوي" ينشر التعريفة الجديدة للمواصلات وأسطوانات البوتاجاز بالإسماعيلية

مصراوي Masrawy

"مصراوي" ينشر التعريفة الجديدة للمواصلات وأسطوانات البوتاجاز بالإسماعيلية

05:45 م الخميس 29 يونيو 2017

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

حصل "مصراوي" على بيان رسمي، يوضح تعريفة نقل الركاب على خطوط الأقاليم والمحافظات، من وإلى الإسماعيلية، إضافة إلى الخطوط الداخلية والسرفيس والتاكسي وأسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة.

كان مجلس الوزراء، أقر زيادة في المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي تحركت أسعارها، البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، بحيث رُفع سعر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، وغاز البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/أسطوانة.

وعقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية اجتماعًا عاجلاً، منذ قليل، وجرى بحث ومناقشة جميع أسعار وتعريفة نقل الركاب، واستعرض المقترحات الخاصة بتحريك تعريفة نقل الركاب بما لا يسمح بأي شكل من أشكال استغلال بعض السائقين لرفع تسعيرة الأجرة بشكل جزافي، ووفقًا للتقديرات التي وضعها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تضع في الاعتبار معايير الاستهلاك، ومعدلات الزيادة التي نتجت بعد زيادة الأسعار.

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مصراوي Masrawy

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