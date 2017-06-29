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تعرف على تفاصيل زيادة خط الفاتورة الشهرى للمحمول من أول يوليو

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تعرف على تفاصيل زيادة خط الفاتورة الشهرى للمحمول من أول يوليو تعرف على تفاصيل زيادة خط الفاتورة الشهرى للمحمول من أول يوليو

علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة بشركات المحمول أن الزيادة المقرر تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل سوف تكون على خط الفاتورة الشهرى وليس كارت الشحن.
 
وأوضح مصدر مسئول بفودافون أن الزيادة ستكون طبقا لقانون القيمة المضافة المقرر تطبيقه من أول يوليو، سوف تكون على خط الفاتورة الاشتراك الشهرى فقط، بينما كروت الشحن لا يوجد بها أى تغيير أو زيادة.
 
وقال المصدر إن عميل الفاتورة سوف يدفع الضريبة الزيادة على الفاتورة من 21% إلى 22%، وتكون عبارة عن 14% قيمة مضافة (بدلا من 13%)، بالإضافة إلى 8% ضريبة تسمى ضريبة الجدول
 
المصدر : صدى البلد

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