أخبار عاجلة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة -
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) -
مصدر بـ «ديلي نيوز» عن التحفظ: العمل منتظم.. وسعدنا بضمنا لـ«أخبار اليوم» -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

اتحاد الكرة يحدد موعد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

Google+ Print
اتحاد الكرة يحدد موعد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري اتحاد الكرة يحدد موعد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الأسبوع قبل الأخير لمسابقة الدوري الممتاز التي أحد طرفيها من الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا، وذلك بعد تحديد مواعيد مبارياتها الإفريقية.

وعلى ذلك سيلتقي سموحة وطلائع الجيش، في السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 3 يوليو، باستاد برج العرب، بينما يلتقي الأهلي مع المصري، في السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 4 يوليو باستاد برج العرب، فيما يلتقي مع الاتحاد السكندري، في السابعة من مساء الخميس الموافق 6 يوليو باستاد بتروسبورت.

شاهد أيضا

وصرح الكابتن عامر حسين رئيس اللجنة أن مباراتي المصري والإنتاج الحربي، والإسماعيلي والاتحاد السكندري ضمن الاسبوع الأخير سوف يتم تحديد موعديهما على ضوء النتائج الأخيرة تحسبًا لوجود منافسة على أحد مراكز المربع الذهبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك