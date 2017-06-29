اتحاد الكرة يحدد موعد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الأسبوع قبل الأخير لمسابقة الدوري الممتاز التي أحد طرفيها من الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا، وذلك بعد تحديد مواعيد مبارياتها الإفريقية.

وعلى ذلك سيلتقي سموحة وطلائع الجيش، في السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 3 يوليو، باستاد برج العرب، بينما يلتقي الأهلي مع المصري، في السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 4 يوليو باستاد برج العرب، فيما يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري، في السابعة من مساء الخميس الموافق 6 يوليو باستاد بتروسبورت.

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وصرح الكابتن عامر حسين رئيس اللجنة أن مباراتي المصري والإنتاج الحربي، والإسماعيلي والاتحاد السكندري ضمن الاسبوع الأخير سوف يتم تحديد موعديهما على ضوء النتائج الأخيرة تحسبًا لوجود منافسة على أحد مراكز المربع الذهبي.