ميركل: سنساعد إيطاليا في التغلب على مشكلة تدفق اللاجئين

برلين - (د ب أ):

وعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الحكومة الإيطالية بتقديم المزيد من الدعم في التصدي لمشكلة تدفق اللاجئين.

جاء ذلك بعد أن أعلن مصدر بارز في الحكومة الإيطالية، أمس الأربعاء، أنه سيتم إبلاغ السفن الأجنبية التي تحمل مهاجرين ناجين بالابتعاد عن الموانئ الإيطالية، إلا إذا وافقت الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على تقاسم العبء الأكبر.

وفي أعقاب لقاء عقدته ميركل مع الشركاء الأوروبيين في مجموع العشرين للتحضير لقمة المجموعة يومي السابع والثامن من الشهر المقبل في هامبورج، قالت ميركل، الخميس:" من الجانب الألماني سنساعد إيطاليا على أية حال في التغلب على هذه المشاكل".

يذكر أن من المنتظر أن تبحث القمة خلال انعقادها مدى التقدم الذي تم إحرازه في حل مشكلة الهجرة.

ولم تعلن ميركل عن إجراءات محددة لمساعدة إيطاليا، لكنها أشارت إلى لقاء وزراء العدل والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل.

ووفقا للتهديد الإيطالي، فإنه من الممكن إعادة توجيه السفن إلى موانئ تابعة للدول التي ينتمي إليها من على متنها.

وجاء هذا التهديد عقب إنقاذ نحو عشرة آلاف مهاجر منذ مطلع الأسبوع.

يذكر أن بيانات وزارة الداخلية، التي جرى تحديثها، الأربعاء، تشير إلى أن 76 ألف و873 مهاجرًا وصلوا الشواطئ الإيطالية منذ بداية العام، بزيادة 13 % عن عام 2016. ومن المتوقع أن يزيد الوافدين أكثر خلال شهور الصيف الدافئة.