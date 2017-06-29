مصدر قضائي: السيسي لم يُعين رئيسًا لمجلس الدولة لتقاعد رئيسه الحالي في 18 يوليو

كتب -محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يصدر القرار الخاص بتعيين رئيسًا جديدًا لمجلس الدولة نظرًا لتقاعد رئيسه الحالي في 18 يوليو المقبل.

أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن الرئيس السيسي حسم رئاسة باقي الهيئات القضائية باعتبار أن الرؤساء الحاليين ستنتهي مدة رئاستهم اعتبارًا من أول يوليو.

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين المستشار حسين عبد خليل رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشارة رشيدة محمد فتح الله رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مجدي طه أبو العلا، رئيسًا لمحكمة النقض.

كانت الهيئات القضائية الثلاثة، (النيابة الإدارية، قضايا الدولة، محكمة النقض)، التزمت بنص تعديلات قانون السلطة القضائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، 27 أبريل الماضي، وأرسلت كل منها 3 أعضاء من بين أقدم 7 نواب لتعين أحدهم رئيسًا لها، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية، فيما صمم مجلس الدولة على مبدأ الأقدمية بين أعضائه، ورشح المستشار يحي الدكروري منفردًا.