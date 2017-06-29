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وزير الدفاع القطري يصل تركية في زيارة رسمية

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع القطري يصل تركية في زيارة رسمية

05:22 م الخميس 29 يونيو 2017

وزير الدفاع القطري يصل تركية في زيارة رسمية

أنقرة - (د ب أ): 

وصل وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، لم تسمها، قولها إن العطية وصل العاصمة أنقرة لإجراء لقاءات رسمية.

وحسب التقرير فمن المنتظر أن يلتقي العطية نظيره التركي، فكري إشيق، في مقر الوزارة بأنقرة، غدًا الجمعة.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب عن دعمه لقطر التي تعرضت لعقوبات اقتصادية ودبلوماسية من جانب ومصر والبحرين والأمارات، مؤكدًا أن المعاملة التي تلقاها على أيدي خصومها في الخليج: "لا إنسانية وبالتأكيد غير إسلامية"، فيما شدد مجددًا على أن الدوحة لا تؤيد الإرهاب.

ويأتي اللقاء المنتظر بين العطية وإشيق قبل ثلاثة أيام من انتهاء مهلة حددتها الدول المقاطعة لقطر للقبول بقائمة المطالب التي حددتها هذه الدول "السعودية والإمارات والبحرين ومصر".

وتتضمن المطالب إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حاليًا في قطر، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وإعلان قطر قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية.

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مصراوي Masrawy

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