محافظ سوهاج: الأمور تسير بشكل طبيعي بمحطات الوقود والمستودعات

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، أن الأمور تسير بشكل طبيعي بجميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، ومواقف نقل الركاب بنطاق محافظة سوهاج، وذلك بعد إقرار الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والتي أقرها مجلس الوزراء صباح اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين عبر الفيديو كونفرنس منذ قليل، لمتابعة الموقف على أرض الواقع بعد إقرار الزيادات الجديدة.

وقال المحافظ: إن اللجنة العليا للمواقف بالمحافظة تعقد الآن اجتماعًا طارئًا لتحديد القيمة التي سيجري زيادتها على تعريفة نقل الركاب بالمواصلات الداخلية والخارجية، وأن مسئولي التموين يعقدون اجتماعًا آخر مع أصحاب مستودعات البوتاجاز لتحديد سعر الاسطوانة للمستهلك.

وشدد "عبد المنعم"، على إدارة المواقف والمرور بسوهاج، متابعة جميع مواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة لمنع استغلال الزيادة الجديدة المقررة في تعريفة نقل الركاب، والتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وأضاف المحافظ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام، وعضوية وكيل وزارة ومباحث التموين وغرفة الأزمات وإدارة المتابعة، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا تامًا مع الأمن والوحدات المحلية لمتابعة الموقف على أرض الواقع.