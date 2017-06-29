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تخصيص "2 ميني باص" ببورفؤاد لمواجهة ارتفاع الأجرة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

تخصيص "2 ميني باص" ببورفؤاد لمواجهة ارتفاع الأجرة في بورسعيد

05:21 م الخميس 29 يونيو 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن دكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الخميس، الاتفاق مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تخصيص "2 ميني باص" لخدمة أهالي مدينة بورفؤاد، ونقل المواطنين مقابل جنيهًا واحدًا.

وأوضح حسين، في تصريحات صحفية، أن تلك الخطوة تأتي لمواجهة الزحام وامتناع بعض السائقين عن توصيل المواطنين، بجانب إعلان عن زيادة الوقود، ما سيترتب عليه ارتفاع تسعيرة الأجرة.

وخصصت محافظة بورسعيد عددًا من "الميني باص" لتوصيل المواطنين مقابل جنيهًا واحدًا، بكافة أحياء المحافظة دون تخصيص عدد منها لمواطني مدينة بورفؤاد.

وشهدت محافظة بورسعيد، حالة من الهدوء عقب إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود، بالرغم من رفع سائقو السيارات الأجرة التسعيرة بصورة منفردة، في الوقت الذي لم تعلن المحافظة أو إدارة المرور رسميًا عن زيادة التسعيرة.

وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن أقصى زيادة سيتحملها مستقلو المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود ستكون 10% مما يدفعونه، وهناك خطة للحكومة لضبط تعريفة الركوب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.

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