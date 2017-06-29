اشتعال النيران في مزرعة مواشي ومنزل بالإسماعيلية إثر مشاجرة بالأسلحة

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

وقعت مشاجرة بين عائلتين في أبو صوير بالإسماعيلية، اليوم الخميس، استخدمت خلالها سلاح ناري "فرد خرطوش"، ما أدى إلى اشتعال النيران في منزل من طابق واحد وحظيرة مواشي، ملك إحدى العائلتين.

كان بلاغ ورد لمركز شرطة أبو صوير من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ونشوب حريق بناحية عزبة ناصر، دائرة المركز، فانتقلت قيادات الأمن إلى مكان الواقعة.

وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "عبد العزيز.ع.إ"، مزارع، وزوجته "عبير. ع. م" ربة منزل"، ونجله شريف "مزارع"، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وطرف ثانٍ "سعيد.ع. س" عامل و"عبدالله.م.س" و"حسب الله.خ.ح" مزارع، و"صالح.س.خ"، سائق، و"سالم.م. ض" مهندس".

واندلعت المشاجرة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية مساحتها ثلاثة قراريط بجوار منزل الطرف الأول، تعدى على إثرها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

كما استخدم الطرف الثاني سلاح ناري "فرد خرطوش" أطلق منه عيارًا ناريًا أصاب حظيرة مواشي ملك الطرف الأول، ما أدى لاشتعال النيران بمسكن مكون من طابق والحظيرة، ولم يسفر الحريق عن نفوق الماشية.

ضبطت قوات الأمن طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، وجرى التحفظ عليهم والسلاح المستخدم، وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف الواقعة وملابساتها، وتحديد باقى أطراف المشاجرة، وضبط باقى الأسلحة المستخدمة.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 6183 لسنة 2017 جنح المركز.