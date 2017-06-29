بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد محطات الوقود بعد زيادة الأسعار

الدقهلية- رامي القناوي:

تفقد مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، اليوم الخميس، عددًا من محطات الوقود بمدينة المنصورة، للوقوف على الحالة الأمنية بها بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية.

وأمر مدير الأمن، مدير مباحث التموين، بتكثيف الرقابة على أماكن تقديم الخدمات والتزام محطات الوقود بالبيع بالسعر الجديد، واتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المخالفين.

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات للتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات للتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للأسطوانة.

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، عندما رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.

وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن أقصى زيادة سيتحملها مستقلو المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود ستكون 10% مما يدفعونه، وهناك خطة للحكومة لضبط تعريفة الركوب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.