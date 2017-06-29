أخبار عاجلة

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد محطات الوقود بعد زيادة الأسعار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد محطات الوقود بعد زيادة الأسعار

05:19 م الخميس 29 يونيو 2017

  • عرض 4 صورة

    ef29980841.jpg

  • عرض 4 صورة

    18ce537a1d.jpg

  • عرض 4 صورة

    a1d2b566ae.jpg

  • عرض 4 صورة

    1833bed351.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. جولة لمدير أمن الإسماعيلية للتأكد من الالتزام بالتعريفة المرورية

الألبوم التالى

بالصور.. جولة لمدير أمن الإسماعيلية للتأكد من الالتزام بالتعريفة المرورية

الدقهلية- رامي القناوي:

تفقد مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، اليوم الخميس، عددًا من محطات الوقود بمدينة المنصورة، للوقوف على الحالة الأمنية بها بعد قرار بزيادة المواد البترولية.

وأمر مدير الأمن، مدير مباحث ، بتكثيف الرقابة على أماكن تقديم الخدمات والتزام محطات الوقود بالبيع بالسعر الجديد، واتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المخالفين.

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات للتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات للتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للأسطوانة.

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، عندما رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.

وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن أقصى زيادة سيتحملها مستقلو المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود ستكون 10% مما يدفعونه، وهناك خطة للحكومة لضبط تعريفة الركوب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تخصيص

    تخصيص "2 ميني باص" ببورفؤاد لمواجهة ارتفاع الأجرة في بورسعيد

    أخبار
  • بعد قرار رفع سعر الوقود.. سائقون يستغلون المواطنين في أسوان - (صور)

    بعد قرار رفع سعر الوقود.. سائقون يستغلون المواطنين في أسوان - (صور)

    أخبار
  • محافظ دمياط: نسبة زيادة تعريفة نقل الركاب من 10 إلى 15 %

    محافظ دمياط: نسبة زيادة تعريفة نقل الركاب من 10 إلى 15 %

    أخبار
  • محافظ الغربية: نعلق لوحات بالتعريفة الجديدة للأجرة داخل المواقف

    محافظ الغربية: نعلق لوحات بالتعريفة الجديدة للأجرة داخل المواقف

    أخبار

إعلان

596222b887.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون