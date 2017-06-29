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البقع السوداء بجسمها لم تمنعها من حلم "ملكة جمال الكون".. هذه قصتها

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مصراوي Masrawy

البقع السوداء بجسمها لم تمنعها من حلم "ملكة جمال الكون".. هذه قصتها

05:10 م الخميس 29 يونيو 2017

الفتاة الماليزية

كتبت ـ أسماء حمدي:

تقدمت شابة ماليزية، مؤخرا، إلى مسابقة ملكة جمال الكون في بلادها، بالرغم من البقع السوداء الكثيرة في جسمها، إذ تقول إنها تثق في نفسها رغم نظرة المجتمع والطفولة القاسية التي عاشتها.

وبحسب موقع "سكاي نيوز" فإن بقعا سوداء متفاوتة الحجم تغطي جسم إيفيتا ديلموندو، البالغة من العمر 20 عاما، سواء في الوجه أو على الذراعين والساقين.

وتقول إيفيتا، إنها عانت من العزلة في طفولتها، إذ كان زملاؤها في الدراسة ينفرون منها، لكنها استطاعت أن تندمج في وقت لاحق، لاسيما أن أمها التي تعمل أستاذة، لم تدخر جهدا في دعمها.

وتؤكد الشابة الواثقة في نفسها، أنها خلصت بعد طول معاناة، إلى أن عليها أن "تحب نفسها وتتقبل الشكل الذي ولدت به"، وذلك رغم محاولات سابقة لها بالتخلص من البقع السوداء، لكن الأطباء حذروها من الآثار الجانبية الخطيرة التي قد تنجم عن عملية الجراحة.

وتقدمت إيفيتا، بطلب رسمي إلى مسابقة ملكة جمال الكون بماليزيا، في 17 يونيو الجاري، كما التقت بالحسناء المتوجة خلال العام الماضي، سامانثا جيمس كاثي.

وتؤكد أنها ستواصل التقدم لمسابقات جمال أخرى، حتى إن لم يحالفها الحظ في حصد اللقب خلال الدورة الحالية.

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