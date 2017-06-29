أخبار عاجلة

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

انتشار قوات التدخل السريع أمام المنشآت الحيوية بسوهاج استعدادًا لـ"30 يونيو"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انتشار قوات التدخل السريع أمام المنشآت الحيوية بسوهاج استعدادًا لـ"30 يونيو"

04:57 م الخميس 29 يونيو 2017

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلنت مديرية أمن سوهاج، اليوم الخميس، حالة الاستنفار الأمني فوق القصوى، بجميع مراكز وأقسام الشرطة والمؤسسات الحيوية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، إنهم نشروا قوات التدخل السريع أمام كافة المنشآت الحيوية بالمحافظة، مشيرًا إلى تفقد قيادات المديرية الخدمات الأمنية والتمركزات، والتشديد على القوات بضرورة اليقظة التامة، والتعامل الحاسم والفوري مع أي خروج عن القانون.

وأكد "مقبل" في تصريحات صحفية، تدشين كمائن ونقاط تفتيش بمداخل ومخارج المدن والقرى والطرق الزراعية والسريعة، وتوسيع دائرة الاشتباه، وتعيين ضباط الدفاع المدني بكل قطاع لمداومة المرور بصفة دورية لمفتشي المفرقعات.

وأوضح "مقبل" وضع وحدة الإنقاذ النهري والبرى في حالة الاستعداد، وتجهيز اللنشات لتأمين المسطح المائي وخاصة المدن والقرى المطلة على النيل بدائرة المديرية، ومراقبة الحالة بجميع المراسي والعائمات والمعديات بكافة أنواعها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • برنامج احتفالات الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو في بني سويف

    برنامج احتفالات الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو في بني سويف

    أخبار

  • "أمن بورسعيد" تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لـ"30 يونيو"

    أخبار
  • ضبط عاطل انتحل صفة ضابط

    ضبط عاطل انتحل صفة ضابط "مكافحة مخدرات" في سوهاج

    أخبار

  • "صحة بورسعيد" تعلن درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لـ"30 يونيو"

    أخبار

إعلان

029408beee.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي

روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا

روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا

مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي

مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟