انتشار قوات التدخل السريع أمام المنشآت الحيوية بسوهاج استعدادًا لـ"30 يونيو"

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلنت مديرية أمن سوهاج، اليوم الخميس، حالة الاستنفار الأمني فوق القصوى، بجميع مراكز وأقسام الشرطة والمؤسسات الحيوية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، إنهم نشروا قوات التدخل السريع أمام كافة المنشآت الحيوية بالمحافظة، مشيرًا إلى تفقد قيادات المديرية الخدمات الأمنية والتمركزات، والتشديد على القوات بضرورة اليقظة التامة، والتعامل الحاسم والفوري مع أي خروج عن القانون.

وأكد "مقبل" في تصريحات صحفية، تدشين كمائن ونقاط تفتيش بمداخل ومخارج المدن والقرى والطرق الزراعية والسريعة، وتوسيع دائرة الاشتباه، وتعيين ضباط الدفاع المدني بكل قطاع لمداومة المرور بصفة دورية لمفتشي المفرقعات.

وأوضح "مقبل" وضع وحدة الإنقاذ النهري والبرى في حالة الاستعداد، وتجهيز اللنشات لتأمين المسطح المائي وخاصة المدن والقرى المطلة على النيل بدائرة المديرية، ومراقبة الحالة بجميع المراسي والعائمات والمعديات بكافة أنواعها.