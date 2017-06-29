17 فنانا أيدوا ثورة 30 يونيو.. إحداهم وصفت المعارضين بـ«الذباب»

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في الذكرى السنوية الأولى على توليه منصب رئيس الجمهورية، كان عرش الرئيس المخلوع محمد مرسي مهددًا بالانهيار بعد تردي أحوال البلاد وعدم قدرته على تنفيذ الوعود التي وعد بها المصريين عند تقديم برنامجه الانتخابي، ما دفع الملايين لتحديد يوم 30 يونيو عام 2013 لإسقاطه وعزله عن الحكم ونجحوا في ذلك بالفعل، وفي 3 يوليو أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرًا للدفاع وقتها، عزل مرسي وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

ودائمًا ما يكون لمشاهير المجتمع والفنانين موقف مما تمر به البلاد من أحداث سياسية، بل ويتحول بعضهم إلى زعماء وقادة تظهر مواقفهم الحقيقية في تلك الأوقات، ونستعرض فيما يلي آراء عدد من الفنانين في ثورة 30 يونيو..

1- خالد الصاوي

الفنان خالد الصاوي أكد رفضه لما يسمى بـ"الحكم العسكري"، موضحًا أن ثورة 30 يونيو ليست انقلابًا عسكريا كما يعتقد البعض، وقال في حوار سابق له ببرنامج "العاشرة مساءً" عبر فضائية "دريم" مع الإعلامي وائل الإبراشي: "ما حدث في ثورة 30 يونيو ليس انقلابا عسكريا، واللي يقول كده يبقى أهبل"، وأضاف: "السيسي طلب من الشعب النزول مرتين متتاليتين للدعم ونزلوا في جميع الميادين.. ده عمره ما كان انقلاب".

2- إلهام شاهين

أكدت الفنانة إلهام شاهين مرارًا وتكرارًا عدم مساندتها لثورة 25 يناير، وتأييدها الكامل لثورة 30 يونيو، وقالت في لقاء سابق لها ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور": "ثورة 25 يناير 2011 ودتنا في داهية، لأننا جبنا جماعة الإخوان تحكمنا بإيدينا"، وأضافت: "كان فاضل لمبارك 7 شهور ويمشي، وكنا هنجيب رئيس غيره، لكن قعدنا سنة ونصف حتى تم انتخاب رئيس جديد، والثوار أصروا حينها على رحيل مبارك بشكل فوري، طيب خلاص مشي، كنتوا بتتحاربوا ليه؟".

أما عن موقفها من 30 يونيو، فكانت من أوائل الفنانين الداعمين لها، فقبل الثورة قالت: "30 يونيو سنقضي على الخرفان ونسحل مؤيديهم"، وشجعت الجميع على النزول قائلة: "30 يونيو سيكون ثورة حقيقية"، وقالت في حوار آخر لها ببرنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار": "ثورة 30 يونيو أنقذتني من الانتحار".

3- سامح الصريطي

شارك الفنان سامح الصريطي في مظاهرات 30 يونيو منذ يومها الأول، وصرح وقتها قائلًا: "معتصم حتى رحيل الإخوان"، وبعد نجاح الثورة انتقد هجوم البعض على حمدين صباحي، والذي كان مرشحًا وقتها لرئاسة الجمهورية، وقال الصريطي في لقاء سابق مع الإعلامية جيهان منصور عبر قناة "التحرير": "ثورة 30 يونيو قامت ضد الإقصاء، والسكاكين التي انهالت على صباحي لا تفيد مصر، ويجب أن نضرب له تعظيم سلام، فهو محترم ويكفي أنه لم يوجه أي كلمة جارحة تجاه منتقديه".

4- أحمد بدير

واحد من الفنانين الذين دعموا الثورة منذ لحظتها الأولى، حيث دعا الجميع للنزول والمشاركة فيها، وبعد نجاحها قال إنها بمثابة "معجزة ربانية"، وأضاف في لقاء سابق له ببرنامج "القاهرة 360" عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها أنقذت البلاد من مخططات الإرهاب، وطالب الحكومة كذلك بقطع العلاقات مع قطر وتركيا لعدائهما الشديد لثورة 30 يونيو.

5- هاني رمزي

اعتبر الفنان هاني رمزي أن 30 يونيو أعطت أملا جديدا للأقباط، نافيًا تمامًا أن تكون انقلابًا عسكريا.

وأضاف في حوار سابق ببرنامج "آسفين يا ريس" مع الإعلامي طونى خليفة أن "ما فعله الجيش المصري في ذلك الوقت هو تحقيق لمطالب وإرادة الشعب"، وأضاف: "هل يعقل أن يكون الـ33مليون متظاهر أقباط وفلول؟!"، نافيًا بذلك أن تكون 30 يونيو انقلابًا.

6- علا غانم

هاجمت الفنانة علا غانم ثورة 25 يناير ووصفتها بأنها "انتفاضة شحاتين"، وفي المقابل أبدت تأييدها لثورة 30 يونيو، وقالت في حوارها ببرنامج "بدون مكياج" عبر فضائية "القاهرة والناس": "شحاتين مصر كلها كانت مأجورة وبلطجية مصر كلها كانت مأجورة في يناير، نعم كان فيه شوية شباب لطاف.. ولكن الشعب المصري هو اللي نزل في 30 يونيو".

7- إيناس الدغيدي

أكدت المخرجة إيناس الدغيدي في تصريحات صحفية سابقة، أنها تؤيد ثورة 30 يونيو، وأنها شاركت في الاستفتاء على الدستور، وقالت: "هذا الدستور فخر لكل مصري وجعلني أشعر أن ثورة 30 يونيو أثمرت ثمرة طيبة يجنيها المصريون".

8- طلعت زكريا

عرف الفنان "طلعت زكريا" بأنه من أشد المؤيدين للرئيس السابق حسني مبارك، وبأنه من أبرز المهاجمين لحكم الإخوان، وبعد قيام ثورة 30 يونيو، أوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر": مع الإعلامي محمد موسى، أنه قام بزيارة لمبارك وأكد له اقتناعه بالسيسي وبثورة 30 يونيو.

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9- سهير رمزي

اعتبرت الفنانة القديرة سهير رمزي أن ثورة 30 يونيو بمثابة بداية جديدة لمصر، وأوضحت أن الشعب المصري فقد أعصابه في الفترة الأخيرة قبل عزل الرئيس المخلوع محمد مرسي.

10- نادية لطفي

في مداخلة هاتفية سابقة لبرنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أبدت الفنانة نادية لطفي سعادتها بالثورة، ووصفت الجيش المصري بـ"الخرسانة والسد العالي"، وقالت: "خُفت لأننا ادفع فينا عربون بالأرض وما عليها، ولقيت رجال مصر طلعوا 30 و50 مليون، يبقى أخاف من إيه؟، ووراهم سد عالي خرسانة الجيش المصري"، وأضافت: "30 يونيو ده ماجاش فجأة، ده مخزون زي اكتشاف البترول.. وطلع عزة مصر في رجالها وفنها وأطفالها وجيشها".

11- سمية الخشاب

شاركت الفنانة سمية الخشاب بالنزول في مظاهرات 30 يونيو، وقالت في تصريحات صحفية سابقة: "فى 30 يونيو كان الموضوع مذهلا بالنسبة لي والشباب يقفون من حولنا ويحتفلون بنا ويحموننا دون وجود أية مضايقات.. أيا كان هناك حالة حب تعم أجواء الميادين"، وتابعت: "شاركت في مظاهرات 26 يوليو ونزلنا جميعا لميدان التحرير والاتحادية بعد خطاب الفريق عبد الفتاح السيسي.. لدعم الجيش لنكون بمثابة السند له لأنه درع مصر والوطن الذي يحمينا".

12- نبيلة عبيد

شعرت الفنانة نبيلة عبيد بسعادة كبيرة بعد قيام ثورة 30 يونيو وإسقاط حكم الإخوان، وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامي وائل الإبراشي أن الفن تعافى تمامًا بعد قيام الثورة، مؤكدة أن رموز الفن المصري سينهضون بصناعة السينما لتعود كما كانت في سابق عهدها.

13- محمود الجندي

رغم أنه كان عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين؛ فإن الفنان محمود الجندي كان من أبرز المؤيدين لثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقال في لقاء سابق ببرنامج "مساء الخير" عبر فضائية "سي بي سي": "أنا أؤيد ثورة 25 يناير من أول يوم، ولم أستطع المشاركة بسبب صحتي، وكنت في سن يتخطى الستين عاما، واعتذرت للجيل الحالي لأني كنت أراه جيل الإنترنت، وبالفعل كتبت اعتذارا لهم من خلال قصيدة، أما النزول في 30 يونيو فكان حتميا لإنهاء الانقسام الذي طال البيت الواحد".

14- سماح أنور

موقفها من ثورة 30 يونيو عرضها لانتقاد واسع، فرغم أنها كانت من مؤيديها؛ فإن حماسها الزائد دفعها لوصف المعارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"الذباب"، قائلة: "كل من ينتقد الفريق عبد الفتاح السيسي والرئيس مبارك والفريق أحمد شفيق أو ينتقد الجيش المصري دول مجرد دبانة تتهش كده"، ولكنها بررت ذلك في حوار سابق لها ببرنامج "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب بأن حماسها الزائد للثورة هو ما دفعها لقول ذلك.

15- عمرو واكد

أثيرت شائعات حول مهاجمة الفنان عمرو واكد لثورة 30 يونيو، ولكنه نفى ذلك جملة وتفصيلًا، في تصريحات سابقة ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، وأوضح: "لم أقل إن ما حدث في 30 يونيو انقلاب عسكري، بل على العكس من ذلك قلت إن خروج المصريين في 30 يونيو كان استكمالا لثورة يناير"، وأضاف: "قد أكون أخطأت في فهم طلب الفريق السيسي بتفويض الشعب لمواجهة الإرهاب"، مؤكدًا أن "الجيش قام بدور بطولي في 30 يونيو".

16- ليلى علوي

دعمت الفنانة "ليلى علوي" ثورة 30 يونيو حتى قبل قيامها، ودعت الجميع للمشاركة فيها، ووجهت رسالة للإخوان المسلمين عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" عقب تفجير أتوبيس سياحي في طابا في فبراير عام 2014: "لو كنتوا نزلتوا في 30 - 6 كنتوا عرفتوا يعني إيه ثورة ويعني إيه معاناة ويعني إيه حب الوطن.. إنما المولوتوف والتفجيرات دي معناها خراب الوطن''.

17- حسين فهمي

كان الفنان حسين فهمي من أبرز المناهضين لحكم الإخوان، ولذلك كان داعمًا لثورة 30 يونيو، وقال عنها في حوار صحفي سابق: "ما حدث فى 25 يناير مجرد بروفة مصغرة والثورة الحقيقية ستبدأ 30 يونيو"، وأضاف قبل اندلاع الثورة: "30 يونيو سيكون يومًا عظيمًا في تاريخ مصر وسنعتصم حتى نقضي على هذا الحكم، لأننا لن نقبل أن نصل إلى هذا المستوى الفكري أيا كان الثمن الذي ندفعه، لأننا نتعامل مع فئة لا تعرف إلا لغة العنف"، وتابع: "حسنى مبارك كان فاكهة جنبهم".

وبعد قيام الثورة، قال في حوار سابق ببرنامج "قصر الكلام" مع الإعلامية وفاء الكيلاني عبر فضائية "MBC مصر"، إن الصندوق هو بداية الديمقراطية وليس نهايتها، وأنه لا يوجد في العالم دولة قامت بتحديد ميعاد ثورتها مثل مصر والشعب المصري، ووصفه بالشعب المنظم وأن الثورة سلمية، مؤكدا أن "المصريين أبهروا الجميع بثورة 30 يونيو".