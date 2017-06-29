«هدفنا وضع المشاهد تحت ضغط نفسي».. 10 تصريحات لأسرة «30 يوم»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

من ضمن الأعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان الماضي، ولاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي كان مسلسل "30 يوم"، والذي حلّ عدد من صناعه ضيوفا على برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، أمس الأربعاء، وأدلوا بمختلف التصريحات عن أحداث المسلسل وكواليسه بينهم وبين الشخصيات التي جسدوها وعملوا عليها.

"30 يوم" بطولة الفنان آسر ياسين، وباسل الخياط، ونجلاء بدر، وإنجي المقدم، ووليد فواز، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج حسام علي.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" في التقرير التالي أبرز ما صرح به طاقم عمل المسلسل خلال الحلقة:

1- نجاح "30 يوم"

صرح آسر ياسين بأنه راهن على نجاح مسلسل "30 يوم" منذ قراءته للسيناريو، مشيرا إلى حالة الجدل التي خلقها العمل بين المشاهدين، مما جعل آراءهم تتباين على "السوشيال ميديا" من حيث أحداث العمل وأبطاله، ووضح أن الجمهور المصري يتمتع بالذكاء ويركز في تفاصيل الأعمال المقدمة إليه على شاشات التليفزيون، مطالبا من صناع الدراما عدم الاستهانة بعقول الجماهير، وأضاف ياسين أنه وضع تصويتا لجمهوره حول توقعاتهم لنهاية "30 يوم" حتى يتواصل مع خيالهم، موضحا أن ذلك شيء "ممتع".



2- شخصية الدكتور طارق

أوضح ياسين أنه تعرض لضغوطات نفسية بعد تجسيده شخصية "الدكتور طارق" بالمسلسل، وأكد أنه تعلم من تلك الشخصية أن لا يحكم على الأشخاص من الخارج، بما أنه لا يعرف حقيقة شخصيتهم من الداخل أو ما ينوون فعله معه، كما وضح أن ذلك انعكس على حالته النفسية في الواقع، لذا قرر أن يخصص وقتا لأبنائه وزوجته للجلوس معهم، بالإضافة إلى السفر لمختلف الأماكن حتى يعود إلى طبيعته مرة أخرى.

3- فكرة "30 يوم"

كشف مؤلف "30 يوم"، السيناريست مصطفى جمال، عن فكرة العمل وكيف خطرت على عقله، وقال: "جاءني سؤال إزاي الشخص بيتغير وبتتطور شخصيته وبيبتدي ياخد قرارات ماكانش العادي إنه ياخدها ولو ده حصل في فترة زمنية محددة أو كتجربة تتم بشكل مستمر، ومن هنا ابتدت تتكون الأحداث"، وأوضح جمال سبب اختيار الشخصية التي جسدها آسر ياسين بالعمل "الدكتور طارق" كطبيب نفسي" قائلا: "لأن ده التحدي الحقيقي بأنه يتعامل مع الحدث بشكل مختلف ويكون تأثير الصدمة عليه أكبر".

4- رقم اليوم

أجاب مخرج العمل حسام علي، عن السؤال الذي حير معظم رواد "السوشيال ميديا" حول رقم الحلقة الذي يرتبط بالتجربة المطروحة بالمسلسل، وعقّب على ذلك قائلا إنه يحافظ على عنصر التشويق الذي يجذب المشاهد، مستدلا بذلك على تتر العمل الذي يحمل حالة من الغموض تنكشف في كل حلقة من حلقاته بترك علامة وهي "رقم اليوم" أو "رقم الحلقة" الذي يدل المشاهد على حل اللغز.

5- كواليس المسلسل

حكى آسر ياسين عن موقف كوميدي وقع بينه وبين الفنانة نجلاء بدر في كواليس المسلسل، قائلا: "كان أول يوم تصوير كنا بنعمل بروفة إنها المفروض هاتشوف شبح "المنتج" الشخصية التي جسدها الفنان باسل الخياط"، وتابع قائلا: "المفروض إنها ترمي عليه طفاية وأنا هادخل في المشهد ومن المفترض إنها ماترميهاش بجد تفاجأت بأنها بترميها عليا".

شاهد أيضا فيديو | آسر ياسين عن دوره في «30 يوم»: «تحولت من البرنس للزومبي» فيديو| آسر ياسين: «30 يوم» احترم عقل المشاهد وليد فواز.. البلطجي الذي أضحكنا بـ«طاقة نور» وفاجئنا في «30 يوم» «كفر دلهاب» يتفوق و«30 يوم» متوقعة.. الحلقة الأخيرة في عيون المشاهدين سلوى محمد علي: إبراز العواطف يفرق بين دوري في «لأعلى سعر» و«30 يوم» الشوربجي: حل حزب «البناء والتنمية» خلال 30 يوما بعد ثبوت مخالفاته

6- إنجي المقدم

وضحت الفنانة إنجي المقدم أنها في قراءتها لأي سيناريو، سواء لعمل درامي أو سينمائي، تكون "بطيئة"، بحيث إنها تقرأ بعض السطور ثم تأخذ قسطا من الراحة، إلا أنها منذ أن وقع في يدها سيناريو "30 يوم" تأثرت به لدرجة أنها صممت على قراءته للنهاية بدون توقف.

7- أطباء نفسيون

صرح آسر ياسين بأن دور "الطبيب النفسي" الذي قام به ومرحلة التشكيك في النفس تم الاستعانة فيها بأطباء نفسيين حتى يكون الأمر واقعيا، وأضاف: "أن شخصيته في العمل مرت عليها مراحل مختلفة ومنها أن تظل الشخصية شهرًا كاملًا دون طعام أو نوم فكان لا بد من استخدام ماكياج لكي يساعد على رسم ملامح الشخصية، وانتقلت فيها من مرحلة البرنس لمرحلة الزومبي".

8- نجلاء بدر

كشفت الفنانة نجلاء بدر أسباب قبولها المشاركة في "30 يوم" دون أن تقرأ السيناريو أو معرفة أحداثه، موضحة أنها كانت على علم فقط بحالات الشخصيات المشاركة بالعمل، مضيفة أن شخصيتها في المسلسل كان بها نوع من التحدي إلى جانب حماسها لمنتج العمل أحمد سمير، ومؤلفه الذي عالج تلك الشخصيات دراميا، والسبب الأكبر الذي جعلها تقبل هذا العمل هو بطولة آسر ياسين له قائلة: "كنت مبسوطة إني هاشتغل مع آسر ياسين أصلا".

9- ضغط نفسي

قال مخرج المسلسل حسام علي، إنه كان على تواصل دائم بممثلي العمل وكان يحرص على الجلوس معهم قبل أي مشهد، وتابع قائلا: "لو أنا والممثل مش فاهمين الشخصية صح، مش هاتوصل للجمهور صح، دي الطريقة اللي باشتغل بيها وده اللي اتعلمته"، وأكد أن هدف المسلسل هو وضع المشاهد في ضغط نفسي طوال الحلقة لمدة 30 يوم، حيث إن طريقة سرد أحداثه تختلف عن أي مسلسل.

10- شخصية توفيق

تحدثت نجلاء بدر على مشهد قتلها لشخصية "توفيق المصري" الذي قام به باسل الخياط قائلة: "إن الشخصية التي كنت أجسدها قتلته دون أن أشعر"، وتابعت قائلة: "توفيق جندنا زي ما تم تجنيد معظم الشخصيات دون أن تشعر".