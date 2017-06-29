صور| غضب في سوهاج بسبب تسعيرة المواصلات.. والمحافظ: خطة إصلاح

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شهدت محافظة سوهاج، اليوم الخميس، حالة من الغضب بين المواطنين بسبب رفع أسعار الأجرة بكافة مواقف السرفيس، نظرا لارتفاع أسعار الوقود الجديدة التي فرضتها الدولة.

قال أحمد بخيت، طالب بجامعة سوهاج: "الأجرة دلوقتي ارتفعت أضعاف، ومطلوب مني مذكرات وأكل وشرب، التعليم كده في خطر، الفقير يروح فين؟، يجب على الدولة النظر لنا وتوفير باصات حكومية عامة في المحافظات، لحل مشكلة المواصلات".

وذكر علي صالح، موظف: "الواحد بيته أتخرب كل حاجة ارتفعت وحتى المواصلات، أنا مطلوب مني يوميا 25 جنيه مواصلات من طما إلى سوهاج بما يقرب 750 جنيه في الشهر، أجيبهم منين، وعليا مصاريف دراسية واكل وشرب، حرام اللي بيحصل فينا ده".

وأوضح حامد الدشناوي، من أهالي قنا: "بركب من موقف البلينا إلى مركز دشنا ومش لاقي مواصلات، بقالي 3 ساعات واقف في الشمس بسبب إن السائقين عايزين يرفعوا الأجرة الضعف".

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قال محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بالمواقف على مستوى المحافظة، ومتابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المنعقدة بشكل دائم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمنع التلاعب في الأسعار من قبل السائقين والتجار.

وأضاف عبد المنعم، في بيان له، أن الزيادة في أسعار الوقود تأتي ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وخفض عجز الموازنة، ما سينعكس على تحسين الخدمات الأساسية اللازمة للمواطنين، بقطاعات مختلفة منها: الصحة، التعليم، الطرق، مياه الشرب، الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية, مؤكدا أن تلك الخيارات حتمية في المرحلة الراهنة ونتائج عدم تطبيقها ستكون أسوء بكثير.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية وإدارة المواقف والأجهزة المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين ومباحث التموين، بالانتشار وتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، مع الالتزام بالتعريفة المقررة، التي سيتم إعلانها خلال ساعات بعد اجتماع اللجنة العليا للمواقف ولجنة المحروقات، بما يتناسب مع الأسعار الجديدة، لعدم استغلال المواطنين.



وذكر أن سعر البنزين أصبح 3.65 جنيه للتر 80، 5 جنيهات للتر 92، كما تحرك سعر السولار إلى 3.65 جنيه، وتحرك سعر البوتاجاز إلى 30 جنيها للأسطوانة المنزلية، والتجارية إلى 60 جنيها والاستلام من المستودع، كما تم تخصيص "واتس اب" رقم 01153618161 لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين والخط الساخن 4608073.











