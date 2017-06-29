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وكالة صينية: المصريون يخشون ارتفاع السلع الأخرى

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وكالة صينية: المصريون يخشون ارتفاع السلع الأخرى وكالة صينية: المصريون يخشون ارتفاع السلع الأخرى

التحرير

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علقت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، على قرار المصرية الذي أعلنته اليوم الخميس، برفع الوقود، حيث قالت إن هذا القرار يثير قلق العديد من المصريين إذ أنه عادة ما يؤدي إلى زيادة أسعار جميع السلع الأخرى.

وأضافت الوكالة الصينية أن عانت من الوضع الاقتصادي على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب الاضطرابات السياسية والقضايا الأمنية، وبدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات، والذي يتضمن تدابير التقشف، وخفض دعم الطاقة، وتعويم الجنيه.

وبموجب اتفاق تم توقيعه مع مصر فى أغسطس العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولى على تقديم قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر.

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ومن أجل ضمان قرض صندوق النقد الدولي، قامت مصر منذ ذلك الحين بتخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مع رفع الدعم على الوقود، مما أدى إلى ارتفاع حاد في معدل التضخم في مصر.

وتابعت الوكالة أنه "للمساعدة على تخفيف الضغوط على المواطنين ذوي الدخل المحدود، ستقوم الحكومة بتقديم إعانات نقدية شهرية لهم ابتداء من الأول من يوليو كجزء من خطة الحماية الاجتماعية".

حيث يعيش نحو 27 % من سكان مصر البالغ عددهم 92 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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التحرير

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