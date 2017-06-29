30% زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع الوقود

التحرير

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توقع خبراء اقتصاد أن تضرب موجة تضخمية جديدة أسعار جميع السلع، بعد الزيادة الجديدة فى أسعار البنزين والسولار؛ بسبب ارتفاع تكلفة النقل، والتى تشكل عامل رئيسى فى حساب تكلفة المنتج النهائى، خاصة فى ظل تعدد حلقات إنتاج ونقل السلع من المصنع إلى المستهلك النهائى.

وقال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن معدل التضخم سيرتفع بنسبة تتراوح بين 4 و5% بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود .

وقررت الحكومة، صباح اليوم، زيادة سعر زيادة سعر بنزين 92 من 3.50 الى 5 جنيهات للتر، وزيادة سعر بنزين 80 من 2.35 الى 3.65 جنيها، كما تم زيادة سعر السولار من 2.35 الى 3.65 جنيها ، وارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي من 15 جنيها الى 30 جنيها للاسطوانة، واسطوانة البوتاجاز التجاري من 30 جنيها إلى 60 جنيها.

السلع الغذائية

قال عمرو عصفور رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السلع الغذائية سترتفع بنحو كبير خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار والتى ستنعكس على تكلفة النقل.

وأضاف عصفور لـ"التحرير "، أن هذه النسب ستختلف باختلاف المسافة التى ينقل منها المنتج ، منوها إلى أن الزيادة الجديدة فى أسعار السلع سيتم تطبيقها بدء من يوم السبت المقبل.

وتابع : أن أى زيادة فى أسعار السلع سواء بسبب ارتفاع تكلفة النقل أو زيادة نسبة القيمة المضافة إلى 14 % سيتم تحميلها على المستهلك .

وتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية على منحنى البيع والشراء، حيث يلجأ المواطنون إلى تقليل الاستهلاك للتكيف مع الزيادة الجديدة فى الأسعار .

من جانبه قال محمد شكرى رئيس شعبة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات ، إن اسعار السلع الغذائية سترتفع بنحو 10 % إلى 30 % بسبب زيادة أسعار المحروقات البترولية .

وأكد أن حركة المبيعات متراجعة بالفعل منذ تعويم الجنيه ولم يفلح شهر رمضان فى تنشيطها مرة أخرى ، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى .

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وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار زيادة أسعار الوقود سينعكس على أسعار كافة السلع والمنتجات بسبب ارتفاع تكلفة النقل والتى تعد عامل رئيسى فى حساب التكلفة النهائية لأى منتج .

وتوقع أن ترتفع أسعار الدواجن والبيض بنحو كبير تأثرا بالقرار، مشددا على أن الزيادة الأعنف فى أسعار الفراخ ستكون فى موسم الشتاء بسبب استخدام الغاز والذى شملته موجة الزيادة ، فى تدفئة مزارع الدواجن.

واستنكر" السيد " تصريحات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، أن تعريفة الركوب لن تزيد أكثر من 10 % ، مؤكدا أن الحكومة تتخذ قرارات عشوائية دون دراسة أليات تطبيقها أو إحكام الرقابة على الأسواق للحد من المغالاة فى الأسعار .

- تكلفة النقل سترتفع

وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء والنقل الثقيل بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تكلفة النقل سترتفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مع إقرار الحكومة زيادة أسعار الوقود صباح اليوم الخميس.

وتوقع أن ترتفع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، مع زيادة تكاليف النقل خاصة المصانع التي تنقل لمسافات طويلة

وأضاف الزينى .أن بعض شركات الأسمنت رفعت أسعار الطن 50 جنيها صباح اليوم، مع إقرار الحكومة رفع أسعار الوقود.

وتوقع الزيني أن تتراوح نسبة الارتفاع بين 30 و50% حسب المسافة التى يتم نقل البضائع من اليها، مضيفاً أن "هذه الزيادة ستؤثر بالطبع على أسعار المواد المنقولة خاصة الخضار والفاكهة والسلع الأساسية".

موجة غلاء قاسية على جيوب الغلابة

وأعربت جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن قلقها إزاء زيادة أسعار الوقود، مؤكدة أن توقيت الزيادة خاطئ ويفتح المجال لموجة غلاء قاسية على جيوب الغلابة والمطحونين، ويؤكد افتقاد الحكومة لأي حس سياسي.

وأوضحت الجمعية، في بيان صحفي، الخميس، أن «القرار يساهم في موجة الاستغضاب للطبقات الكادحة، والتي تشعر بالظلم الشديد من تحميل الحكومة أعباء ما يسمى بالإصلاح الإقتصادي لها دون غيرها من الأغنياء، الذين تمارس الحكومة معهم سياسات الطبطبة والتدليل»، مشددة على أن شروط صندوق النقد الدولى، ستورد هذا البلد موارد التهلكة.

وبدأت مصر تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال النصف الثاني من 2016 شمل عدة إجراءات على رأسها تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضى و رفع أسعار الوقود في نفس الشهر، و تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات في سبتمبر.