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محافظ الدقهلية يجتمع بـ«مدير المواقف» لدراسة تعريفة الأجرة الجديدة

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محافظ الدقهلية يجتمع بـ«مدير المواقف» لدراسة تعريفة الأجرة الجديدة محافظ الدقهلية يجتمع بـ«مدير المواقف» لدراسة تعريفة الأجرة الجديدة

التحرير

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أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أنه قرر عقد اجتماع طارئ مع مدير عام المواقف بالمحافظة، ومديري المواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة المرور، لدراسة زيادة تعريفة الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود الجديدة.

وتابع الشعراوي، في تصريحات صحفية، أن الدراسة تشمل المواصلات الداخلية في مدينة المنصورة "السيرفيس" والتاكسي، والمواصلات بين مدن محافظة الدقهلية بعضها البعض، والسيارات الأجرة بين مدن المحافظة والمحافظات المجاورة.

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وأضاف: "من المقرر أن ترتفع تعريفة الأجرة من 10 إلى 20%، وسوف يتم إصدار قرار بالأسعار الجديدة وتطبيقها فور إصدار القرار، وتشديد الرقابة على جميع المواقف لضبط التعريفة وعدم استغلال السائقين الزيادة ورفع الأجرة بالمخالفة".

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التحرير

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