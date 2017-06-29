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محافظ دمياط: نسبة زيادة تعريفة نقل الركاب من 10 إلى 15 %

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مصراوي Masrawy

محافظ دمياط: نسبة زيادة تعريفة نقل الركاب من 10 إلى 15 %

04:53 م الخميس 29 يونيو 2017

محافظ دمياط: نسبة زيادة تعريفة نقل الركاب من 10 إلى 15 %

جانب من الاجتماع

دمياط - محمد إبراهيم:

وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، بأن تتراوح التعريفة الجديدة لسيارات نقل الركاب بالمحافظة، بين نسبة 10 إلى 15 % بحد أقصى، بالإضافة إلى احتساب الزيادة بناء على أطوال المسافات التي تقطعها السيارات وعدد الركاب وكمية حرق الوقود.

وعقد المحافظ، اجتماعًا عاجلًا بديوان عام المحافطة، لبحث سبل تنفيذ قرار بزيادة المواد البترولية، ومناقشة وضع التعريفة الجديدة للركوب، وفقًا للقرار الجديد برفع أسعار البنزين والسولار.

وكلف المحافظ مدير إدارة مرور دمياط بتكثيف التواجد المروري بجميع مراكز ومدن المحافظة، وأكد طه خلال الاجتماع أيضًا على أنه سيتم تكثيف الحملات المرورية الدورية على مواقف سيارات نقل الركاب؛ لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.

وحذر المحافظ السائقين، من زيادة الأجرة على قيمة التعريفة الرسمية، مشيرًا إلى أن عقوبة السائق ستكون مالية، بالإضافة إلى إيقاف السيارة لمدة شهر، مطالبًا المواطنين بالتمسك بالتعريفة الجديدة عقب صدورها وسرعة الإبلاغ عن تجاوزات السائقين بالاتصال على رقم غرفة عمليات المحافظة وإدارة مرور دمياط.

وتطرق الاجتماع إلى زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز، بحيث يكون سعر الأنبوبة الصغيرة، 30 جنيهًا داخل المستودع، و34 جنيهًا أمام منزل المواطن، وسعر الأنبوبة الكبيرة 60 جنيهًا اخل المستودع، و65 جنيهًا خارج المستودع مع تشديد الرقابة على مستودعات تعبئة الغاز لمراقبة أوزان الغاز داخل الأنبوبة.

كما كلف المحافظ، رؤساء المدن بعمل دراسة للتعريفة الجديدة لـ"التوك توك"، بالتنسيق مع مديري المواقف، وعرضها عليه لإقرارها.

وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن أقصى زيادة سيتحملها مستقلو المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود ستكون 10% مما يدفعونه، وهناك خطة للحكومة لضبط تعريفة الركوب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.

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