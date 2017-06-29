مصدر قضائي: اختيار المستشارة "رشيدة فتح الله" رئيسا للنيابة الإدارية

كتب –محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي أن المستشارة رشيدة محمد فتح الله تم اختيارها رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من أول يوليو.

أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن المستشارة رشيدة فتح الله، ستؤدي اليمين يوم السبت المقبل مع باقى رؤساء الهيئات القضائية.

أشار إلى أن الساعات المقبلة ستشهد تعيين الرئيس عبدالفتاح السيسي لباقي رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون السلطة القضائية.

كانت الهيئات القضائية الثلاثة، (النيابة الإدارية، قضايا الدولة، محكمة النقض)، التزمت بنص تعديلات قانون السلطة القضائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، 27 أبريل الماضي، وأرسل كل منها 3 أعضاء من بين أقدم 7 نواب لتعين أحدهم رئيسًا لها، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية، فيما صمم مجلس الدولة على مبدأ الأقدمية بين أعضائه، ورشح المستشار يحي الدكروري منفردًا.