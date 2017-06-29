البرلمان الألماني يمدد مشاركة الجيش في مهمة "صوفيا" لمكافحة تهريب البشر

برلين - (د ب أ):

أقر البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الخميس بالأغلبية تمديد مشاركة الجيش الألماني في مهمة "صوفيا" التابعة للاتحاد الأوروبي، لمكافحة عصابات تهريب البشر في البحر المتوسط لمدة عام.

ومن المقرر أن يتسنى لما يصل إلى 950 جنديا من الجيش الألماني المشاركة في المهمة خلال الـ 12 شهرا القادمة.

يذكر أن مهمة صوفيا بدأت في يونيو 2015 وهي موجهة في الأساس لمكافحة عصابات تهريب البشر.

ومنذ بداية المهمة تم إنقاذ نحو 40 ألف لاجئ، بحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية.

يشار إلى أن المنطقة البحرية بين ليبيا وإيطاليا تعد أحد أهم الطرق بالنسبة للمهاجرين إلى أوروبا.

وبحسب منتقدين، شجعت المهمة مهربي البشر على القيام بأفعالهم؛ لأنهم يعولون على الإنقاذ من جانب الجنود.

وأقرت الحكومة الاتحادية أن مهربين يقومون بتكييف أسلوب نشاطهم وفقا لعملية الإنقاذ البحري التي تقوم بها عدة أطراف فاعلة.