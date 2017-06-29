بعثة الزمالك تصل «هراري» لمواجهة كابس يونايتد

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وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الي هراري في زيمبابوي بعد رحله شاقه استمرت 12 ساعة طيران، استعدادًا لمواجهة كابس يونايتد يوم الأحد المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان في استقبال بعثة الزمالك هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي، ووفد من السفاره المصرية، وتم تسكين اللاعبين سريعًا في فندق الإقامة بهراري، ثم تناولوا طعام الغداء.

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وكانت قد وصلت بعثة الزمالك، مطار لوساكا في زامبيا، بعد رحلة طيران لمدة ثلاث ساعات ونصف من مطار أديس أبابا، ثم مكثت البعثة في مطار لوساكا، ثم توجهت إلى إلى مدينة هراري عاصمة زيمبابوي في رحلة لمدة ساعتين.

الجدير بالذكر أن بعثة الزمالك تحركت في الثانية والنصف فجر اليوم في رحلة شاقة، لمواجهة فريق كابس يونايتد بطل زيمبابوي.