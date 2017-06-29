مصدر بالأهلي يكشف حقيقة إحتراف «حجازي»

التحرير

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كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن حقيقة تلقيهم عرضًا رسميًا لأحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن النادي لم يتلقى أي عروض من أجل ضم أحمد حجازي سواء بالبيع أو على سبيل الإعارة، وأن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي لن يسمح بخروج أحد أهم العناصر الأساسية في الفريق في الوقت الحالي بسبب البطولة الإفريقية.

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وكان قد ترددت بعض الأنباء عن تلقي النادي الأهلي عرضين، أحدهما إنجليزي، والأخر اسكتلندي، خلال الفترة الماضية، من أجل شراء أحمد حجازي.