حاتم زكريا: ميثاق الشرف الإعلامي خارج اختصاصات "الأعلى للإعلام"

كتبت - هاجر حسني:

قال حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى للإعلام، إن إصدار ميثاق الشرف الإعلامي ليس ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام، موضحًا أن المجلس يشارك فقط في المناقشات التي تدور حوله.

وكانت بعض المواقع نشرت مسودة قالت إنها مشروع ميثاق الشرف الإعلامي الصادر عن المجلس الأعلى للإعلام.

وأضاف زكريا في تصريح لمصراوي، أن المجلس يختص فقط بإصدار ضوابط ومعايير الممارسة الإعلامية "مدونة السلوك"، وهي مازالت رهن النقاش، وأن المادة المنشورة عبارة عن مسودة لهذه الضوابط، فيما تختص نقابة الإعلاميين بإصدار الميثاق.

وقال حمدي الكنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين، إن النقابة انتهت من اجتماعاتها المكثفة حول ميثاق الشرف الإعلامي، وستعقد غدًا أولى اجتماعات صياغة التوصيات والتقارير.

وأضاف الكنيسي لمصراوي، اليوم الخميس، أن لجنة من الخبراء شاركت في المناقشات حول الميثاق، وسيتم الانتهاء منه وعرضه للنقاش المجتمعي خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر.

وتابع "الميثاق سيكون عبارة عن خلاصة لعدد من مواثيق الشرف العالمية والعربية ومدونة السلوك المهني، حتى يتم الخروج بميثاق متميز يضم أفضل ما في هذه المراجع".