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عضو "اقتصادية النواب": المجلس لم يوافق على زيادة أسعار الوقود

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مصراوي Masrawy

عضو "اقتصادية النواب": المجلس لم يوافق على زيادة الوقود

04:24 م الخميس 29 يونيو 2017

النائب حسن السيد

كتبت- مروة شوقي:

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن البرلمان طالب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بانتظار المشروعات القومية الجديدة المتوقع افتتاحها في المرحلة المقبلة حتى تؤتي ثمارها، وذلك حينما لوّح بالتوجه إلى زيادة المحروقات منذ شهرين.

وأعرب السيد، في تصريح لمصراوي، الخميس، عن "استياء الشعب في هذا التوقيت من الارتفاع الذي ستكون تداعياته سلبية" -على حد قوله، مضيفًا: "التوقيت سيء وصادر من حكومة رديئة تتسم قراراتها بالغباء ومجموعة اقتصادية آن الأوان لتغييرها".

وكشف عضو اللجنة الاقتصادية، على عدم موافقة مجلس النواب على زيادة أسعار الوقود، لافتًا إلى أن إقرار البرلمان جاء على الكهرباء التي وضع جدول زيادتها المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، قبل انعقاد المجلس.

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.

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مصراوي Masrawy

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