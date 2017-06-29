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بعد ارتفاع الوقود.. أسعار السيارات المستعملة تهبط 10%

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بعد ارتفاع الوقود.. أسعار السيارات المستعملة تهبط 10% بعد ارتفاع الوقود.. أسعار السيارات المستعملة تهبط 10%

التحرير

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قال "حسن سليمان"، رئيس شعبة موزعي السيارات في الغرفة التجارية، أنه من السابق لأوانه الحديث عن هبوط السيارات على خلفية زيادة أسعار الوقود الأخيرة والتي وصلت بسعر بنزين 92 إلى 5 جنيهات.

وأوضح "سليمان" في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الصورة قد تضح خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسيما وأن هناك حالة من التعثر لدى أصحاب المصانع بسبب الحالة العامة للسوق.

وبشأن السيارات المستعملة، أكد رئيس شعبة موزعي السيارات في الغرفة التجارية، أن هناك توقعات بهبوط عام في أسعار السيارات المستعملة، لاسيما الموديلات القديمة تعاني من استهلاك مرتفع للوقود نظرًا لحالتها العام.

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وأضاف سليمان أنه يتوقع انخفاض أسعار الموديلات الجديدة المستعملة "كسر الزيرو" بمعدل 10% من قيمتها الحالية في سوق السيارات، مشيرًا إلى أن اتضاح الرؤية بشكل كامل سيتحدد مع الأيام المقبلة.

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التحرير

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