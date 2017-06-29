فيديو| «مون 80 وانسى غلو البنزين».. غنايم يطرح 4 حلول علمية للتغلب على ارتفاع الوقود

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يطرح المهندس عصام غنايم، المتخصص فى صيانة السيارات وتعديلها، 4 حلول خاصة بتكنولوجيا صناعة السيارات لاستخدام «بنزين 80» لأغلب السيارات بمختلف مواتيرها سواء أكانت قديمة «كاربراتير» أو حديثة «إنجيكشن» أو «تربو» بطريقة آمنة، تحافظ على أداء سيارتك وموتورك..

يقول غنايم، «إن الفكرة تقوم على التوفير، مع الأخذ فى الاعتبار أن قوة أداء الموتور ستنخفض إلى حد ما، موضحًا أن البنزين بمختلف أنواعه عبارة عن سلاسل كربونية واحدة، بنزين خام، يتم وضع عليه إضافات، والبنزين 80 أكثر قابلية للانفجار تحت ظروف الضغط والحرارة أكثر من بنزين 92، ورعشة الموتور، المرتبطة بالرقم الأوكتينى المنخفض هى ما تسبب تدمير الماتور على المدى البعيد»..

- المواتير الكاربراتير..

يقول غنايم، «تعتمد المواتير القديمة فى تشغيلها على الإسبراتير، الذى يقوم بتوزيع الشرارة على بوجيهات السيارة، وهى أسهل مواتير لاستخدام بنزين 80، مع العلم أنه سيكون هناك فقد للقدرة، بأن الماتور لن يخرج طاقته كاملة»..

ويضيف، «الفكرة فى المواتير القديمة تقوم على تأخير شرارة الكهرباء من الإسبراتير، حتى تنتهى صوت الكركرة من الموتور بدرجة معينة، حتى لا يتم كتم الماتور»..

- المواتير الإنجكشن

يقول عصام «المواتير التابعة لشركة جنرال موتورز تحديدًا، لها فيشة أوكتين، عبارة عن جنبر ملحق بكمبيوتر السيارة، يمنح مالك السيارة الحق فى تعديل المنحنى المعيارى ليتناسب مع البنزين المستخدم فى السيارة»..

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يشرح غنايم «هذه المواتير تمنحك أداءً عاليا، وتحتاج إلى بنزين لا يقل عن 92، وهذه السيارات صعب النزول بها برقم الأوكتين، لأن المسئول فيها عن حدوث الشرارة حساس التسقيف، وله حدود، أى أنه من الممكن أن يكون آخره 91، ولا يجوز أن ينزل عن هذا الحد».

ويضيف «الحل هنا يكون نص تفويلة ونص تفويلة (نص 80 ونص 92)، إضافة إلى تعديل جاب البوجيهات حسب كامات الماتور.. والهدف من التعديل تأخير حدوث الشرارة»..

- المواتير ذات الأداء العالى: التربو

عن هذه النوعية من المواتير، يقول غنايم «هذه المواتير لا يصلح معها رقم أوكتينى منخفض».

ويضيف غنايم، «لكن ممكن رفع رقم الأوكتين عن طريق إضافة الميثانول النقى على البنزين، وهو ما يستخدم فى سباق السيارات».