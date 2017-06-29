أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

المعارضة التركية: يتعين السماح لأردوغان بالحديث لمواطنيه في المانيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المعارضة التركية: يتعين السماح لأردوغان بالحديث لمواطنيه في المانيا

04:27 م الخميس 29 يونيو 2017

المعارضة التركية: يتعين السماح لأردوغان بالحديث لمواطنيه في المانيا

كمال كليشيدار أوجلو

تركيا - (د ب أ):
قال رئيس حزب المعارضة الرئيسي التركي لوكالة الانباء الالمانية، اليوم الخميس، إنه يتعين أن يتم السماح للرئيس رجب طيب أردوغان بالحديث للمواطنين الاتراك في ألمانيا.

وقال رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي الذي ينتمي إلى يسار الوسط، كمال كليشيدار أوجلو إنه "يتعين على أردوغان أن يتوجه ويتحدث أمام مواطنيه".

وأضاف، خلال مسيرة العدالة وهي حركة احتجاجية، بدأت في العاصمة أنقرة وتهدف إلى الوصول إلى اسطنبول "نريد علاقة جيدة بين تركيا وألمانيا.

نريد تحسين العلاقة".

كان وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل قد قال بأنه سيتم رفض الطلب الذي قدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحديث إلى مواطنيه على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها ألمانيا الأسبوع القادم.

وقال خلال زيارته إلى روسيا :"نقول لتركيا إننا مقتنعون بأن مثل هذا الظهور في ألمانيا غير ممكن"، مرجعا هذا إلى أحكام الدستور الألماني.

وكانت ألمانيا وهولندا منعت في وقت سابق من العام الجاري عقد العديد من الفعاليات التي كان يرغب مسؤولون أتراك الحديث من خلالها إلى الناخبين الأتراك، قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس التركي صلاحيات واسعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تركيا ترفع دعوى قضائية ضد 3600 شخص بسبب

    تركيا ترفع دعوى قضائية ضد 3600 شخص بسبب "الإساءة إلى أردوغان"

    أخبار
  • جابريل يرى

    جابريل يرى "بادرة أمل" في النزاع السوري

    أخبار
  • وزير الدفاع القطري يزور تركيا غدا

    وزير الدفاع القطري يزور تركيا غدا

    أخبار
  • جابريل: طلب أردوغان الحديث لمواطنيه في ألمانيا مرفوض

    جابريل: طلب أردوغان الحديث لمواطنيه في ألمانيا مرفوض

    أخبار

إعلان

2b09120e5d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"