إغلاق أقسام الاستقبال بمستشفى بنها الجامعي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال الدكتور يسري السعيد، مدير عام مستشفيات جامعة بنها، إنه تقرر إغلاق أقسام الاستقبال بالمستشفيات الجامعية، وعدم قبول أي حالات مرضية سوى حالات الطوارئ الخاصة بمرضى المخ والأعصاب وبشكل مؤقت، بسبب الازدحام الشديد على أقسام الاستقبال والطوارئ الفترة الماضية.

وأضاف السعيد أنه جرى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، وإدارة الأزمات بالمحافظة، على عدم تحويل أية حالات لأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية، وتحويل مرفق الإسعاف بالقليوبية المرضى مباشرة إلى مستشفى بنها التعليمي التي تجري بها عمليات تطوير الآن.

وأكد مدير المستشفيات الجامعية في القليوبية، أن المستشفى الجامعي يتحمل فوق طاقته الاستعابية، واستقبل بالأمس فقط 800 حالة منها 300 خلال ساعتين فقط، ما أدى إلى وجود حالة من الازدحام وتطاول عدد كبير من المرضى والمصاحبين لهم على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملين والأمن الإداري بأقسام الاستقبال والطوارئ.

ومن ناحيته، أكد الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، أن زيادة الإقبال على مستشفيات الجامعة، يؤكد ثقة المواطنين فيما تقدمه من رعاية للمترددين عليها من المرضى أو المحجوزين بها، لكنه يؤثر في نفس الوقت على الخدمات المقدمة رغم كل الجهود المبذولة من قبل جميع العاملين بالمستشفيات لتطوير الخدمة الصحية للمرضى.

وأضاف القاضي، أن إدارة المستشفيات لجأت إلى البحث عن حلول لأزمة التكدس والوصول إلى القدرة الاستعابية القصوى للمستشفيات من خلال التعاون بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية ومديرية الشئون الصحية في إغلاق قسم الاستقبال مؤقتًا مع استمرار المستشفى الجامعي في استقبال الحالات الطارئة لمرضى المخ والأعصاب لخطورة أغلب الحالات التي تردد عليها.

ويجري مستشفى بنها التعليمي عمليات تطوير وإحلال وتجديد وبعض المرضى، توجهوا لها وتم تحويلهم إلى الزقازيق أو رجعوا مرة أخرى إلى مستشفى الجامعة.